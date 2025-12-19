Agencias

Ucrania y Rusia concluyen un nuevo intercambio de cadáveres de soldados muertos en el marco de la guerra

Las autoridades de Ucrania y Rusia han concluido este viernes un nuevo intercambio de cadáveres que ha incluido la recepción de más de mil cuerpos de militares por parte de Kiev a cambio de la entrega de 25 soldados rusos caídos en combate en el marco de la invasión, desatada en febrero de 2022.

La Sede de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra de Ucrania ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que "han tenido lugar medidas de repatriación". "Han vuelto a Ucrania 1.003 cuerpos que, según los rusos, pertenecen a militares ucranianos", ha apuntado.

"Los investigadores de las agencias de seguridad, junto con instituciones de expertos del Ministerio del Interior, llevarán a cabo las pruebas necesarias e identificarán los cuerpos repatriados", ha señalado, al tiempo que ha dado las gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por su papel de mediación.

El intercambio ha sido confirmado por Vladimir Medisnki, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha subrayado en Telegram que "como parte de los Acuerdos de Estambul, los cuerpos de 1.003 soldados ucranianos caídos han sido entregados a Ucrania". "Los cuerpos de 26 soldados rusos caídos han sido entregados a Rusia", ha zanjado.

