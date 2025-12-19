Agencias

Trump firma la ley que aprueba una asignación récord de casi 800.000 millones de euros para Defensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una ley que autoriza la asignación de casi 900.000 millones de dólares (unos 767.858 millones de euros) para programas del Departamento de Defensa, un gasto militar récord, incluyendo un aumento de sueldo del 3,8 por ciento para las tropas.

La denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAAA, por sus siglas en inglés) aprueba un gasto de 901.000 millones de dólares (768.741 millones de euros) para el año fiscal 2026, lo que según recoge el diario 'The Hill', supone 8.000 millones de dólares más de los solicitado por la Administración Trump.

La medida contempla además un incremento del 3,8 por ciento para el salario de los militares, 400 millones de dólares en ayuda para Ucrania durante los próximos dos años y restricciones a las inversiones estadounidenses en China.

Con todo, incluye una disposición que recorta una parte del presupuesto del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, para viajes en un 25 por ciento hasta que proporcione al Congreso las imágenes en vídeo sin editar de los ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe, ordenados precisamente por Hegseth. Congresistas demócratas y republicanos han manifestado en las últimas semanas su preocupación por los bombardeos en el Caribe pero también en el Pacífico que ya superan el centenar de muertos.

La firma llega después de que el Senado haya aprobado este miércoles el proyecto con 77 votos a favor y 20 en contra y después de que la Cámara de Representantes diera 'luz verde' al paquete con 312 apoyos y la negativa de 112 diputados.

