Trump asegura que "no descarta" la posibilidad de una guerra con Venezuela

El mandatario estadounidense ha sostenido públicamente que no necesita la aprobación del Congreso para lanzar un ataque terrestre en territorio venezolano con el fin declarado de combatir a los cárteles de la droga, mientras que el gobierno de Caracas considera estos argumentos una justificación para una invasión. Según publicó NBC, Donald Trump manifestó el viernes que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela, pocos días después de haber impuesto restricciones al tráfico de barcos petroleros que operan desde y hacia el país sudamericano e iniciado bombardeos contra embarcaciones en aguas del Caribe, operaciones que la administración de Washington enmarca como combate al narcotráfico.

De acuerdo con NBC, el presidente estadounidense ha evitado precisar si las recientes acciones militares—entre ellas la incautación de un buque petrolero venezolano cerca de las costas nacionales y ataques a naves que han causado más de cien muertes—podrían derivar en un conflicto armado de mayor escala. Consultado sobre si Estados Unidos contempla nuevas operaciones de abordaje y captura de embarcaciones en la zona del Caribe, Trump declaró que la evolución de la situación “depende”, y advirtió a quienes continúen navegando hacia Estados Unidos: “Si son suficientemente estúpidos como para seguir navegando, navegarán a uno de nuestros puertos”.

El medio NBC detalló que Trump, entrevistado por la cadena, fue preguntado sobre si estas medidas buscaban específicamente la salida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El gobernante estadounidense respondió que no discutía el objetivo final de estas acciones y se limitó a señalar: “Él sabe exactamente qué quiere Washington. Lo sabe mejor que nadie”. El canal también reportó que Washington ha intensificado la presión sobre el gobierno venezolano durante la última semana, tanto por medios económicos y diplomáticos como mediante acciones militares directas en el Caribe.

Las medidas ordenadas por Trump incluyen el cierre al tráfico para embarcaciones presuntamente relacionadas con el régimen venezolano, la realización de bombardeos dirigidos a lanchas identificadas en las inmediaciones y la incautación de al menos un buque petrolero. Según NBC, el argumento oficial de la Casa Blanca para estas operaciones apunta a frenar el flujo de drogas, mientras Caracas sostiene que se trata de un pretexto para avanzar sobre la soberanía nacional.

El punto sobre la autorización para una eventual intervención terrestre ha generado debate en Estados Unidos. Como informó NBC, Trump aseveró que, en el contexto de operaciones contra el narcotráfico, Washington no requiere consentimiento parlamentario para actuar militarmente en Venezuela. Esta declaración abrió la puerta a la posibilidad de intensificar la presencia militar en la región, bajo la acusación de que el gobierno venezolano facilitaría las actividades de cárteles internacionales.

La tensa situación ha dejado en evidencia el deterioro de las relaciones bilaterales, que atraviesan uno de sus periodos más críticos en los últimos años. Según el reporte de NBC, la violencia reciente en el Caribe se ha cobrado la vida de más de cien personas, según cifras preliminares. Además, la incautación del petrolero fue confirmada por autoridades estadounidenses, lo que incrementa el número de incidentes que involucran recursos estratégicos para la economía venezolana.

Desde el gobierno de Nicolás Maduro se ha rechazado la versión oficial estadounidense, sosteniendo que las verdaderas intenciones de la administración Trump apuntan a un cambio de régimen y no únicamente a la lucha contra el narcotráfico. Al respecto, el propio Trump ha mantenido en reserva sus opiniones acerca de si Washington busca destituir a Maduro, pero reiteró que el líder venezolano conoce bien los intereses estadounidenses en el país caribeño.

Las recrudecidas medidas de presión coordinadas por la administración Trump incluyen obstáculos para la exportación de crudo venezolano, uno de los principales ingresos de Caracas, así como la intensificación de patrullajes y control naval en la región. NBC recordó en su cobertura que estos movimientos forman parte de una estrategia más amplia de presión, que ya incluía sanciones financieras y el reconocimiento de líderes opositores como interlocutores legítimos por parte de Estados Unidos.

La reciente declaración sobre la posibilidad de una guerra ocurre en un contexto donde las acciones militares directas y las sanciones económicas se presentan simultáneamente, generando incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington en la zona. La cobertura de NBC señala que las operaciones en el Caribe, las restricciones al movimiento de petroleros y las declaraciones públicas de Trump han aumentado la tensión regional y han sido interpretadas internacionalmente como un posible indicio de escalada bélica, aunque el propio mandatario norteamericano ha evitado confirmar si el objetivo de sus estrategias implica necesariamente un conflicto armado.

Manteniendo la ambigüedad acerca de sus verdaderas intenciones, Trump ha reiterado que cualquier evolución futura “depende” de las decisiones que tome el gobierno venezolano y de cómo se desarrolle la situación en el mar Caribe y las aguas internacionales próximas a Venezuela. Según la información de NBC, mientras persistan las operaciones navales y los bloqueos, es previsible que las relaciones entre ambos países continúen caracterizándose por el enfrentamiento y la desconfianza mutua.