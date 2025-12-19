Rubio asegura que Maduro coopera con las disidencias de las FARC y el ELN para distribuir droga a EEUU

Durante su exposición anual sobre temas de seguridad hemisférica en Washington, Marco Rubio aludió a los cambios en las relaciones de cooperación en la región señalando que, pese a diferencias políticas, Estados Unidos mantiene relaciones operativas con las autoridades policiales de Colombia. Este y otros puntos vinculados a las estrategias bilaterales y multilaterales para enfrentar el narcotráfico formaron parte del balance ofrecido por Rubio, quien subrayó el papel que distintos gobiernos de América Latina desempeñan en respuesta a las amenazas criminales. En ese marco, Rubio apuntó que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela colabora con organizaciones armadas de carácter ilegal, lo que, a su juicio, intensifica los riesgos de seguridad y consolida la posición de Venezuela como un actor central en las preocupaciones de Washington. Según reportó el medio, el senador detalló que funcionarios venezolanos facilitan la cooperación con grupos como las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), permitiendo el envío de drogas hacia territorio estadounidense.

"Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países", afirmó Rubio, de acuerdo con la información publicada por el medio. El funcionario vinculó la actividad de estas organizaciones con amenazas directas a la estabilidad de la región y las calificó como “organizaciones terroristas criminales”. Según Rubio, este fenómeno representa actualmente la principal preocupación en materia de seguridad para la administración estadounidense.

Durante su comparecencia ante periodistas en la capital estadounidense, Rubio explicó que el enfoque de Washington en asuntos venezolanos parte de la evaluación del régimen encabezado por Maduro, considerado por el funcionario como "ilegítimo". En sus palabras, el gobierno de Venezuela “no solamente no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas”, según consignó el medio. Rubio añadió que el país sudamericano, además de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mantiene relaciones con otros actores internacionales de riesgo, como Irán y Hezbolá, vínculo que ha abordado en declaraciones anteriores, reportó el medio.

En referencia al trabajo conjunto con distintos países latinoamericanos, Rubio resaltó avances en materia de seguridad con Panamá, Costa Rica y El Salvador, catalogando la cooperación como efectiva. El medio detalló que, pese a las divergencias políticas con la presidencia de Colombia bajo Gustavo Petro, los lazos con los aparatos de seguridad y de inteligencia colombianos permanecen sólidos. "Incluso mantenemos muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, por muy inusual que sea su presidente", indicó Rubio citado por el medio.

Rubio evitó pronunciarse sobre cuestiones económicas, específicamente acerca de las restricciones establecidas por la administración anterior de Donald Trump sobre la exportación de petróleo venezolano. Según puntualizó el medio, el funcionario prefirió concentrar su intervención en los desafíos concretos de seguridad que enfrenta la región y en la cooperación internacional articulada para contrarrestar el avance de estructuras dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes.

El medio reportó que la participación de Rubio en la comparecencia pública respondió, en parte, a la dinámica anual de revisión de acontecimientos relevantes en la agenda de seguridad. Este espacio permitió a Rubio actualizar la postura de Estados Unidos en lo concerniente a la problemática del narcotráfico, detallando impactos de la presencia de organizaciones armadas en Venezuela sobre múltiples países del hemisferio. De acuerdo con el balance presentado, la preocupación principal de la administración estadounidense recae sobre el flujo de drogas como la cocaína, que se moviliza desde Venezuela, cruzando el Caribe hacia Estados Unidos, una ruta identificada como prioritaria en la agenda de seguridad.

Rubio remarcó el contraste observado por Washington entre la colaboración efectiva ofrecida por determinados gobiernos de América Latina y lo que describió como la participación activa del gobierno venezolano junto a “entidades criminales”. El medio añadió que, según la exposición del funcionario, las alianzas internacionales y las conversaciones bilaterales promueven la estabilidad regional, aunque persisten diferencias significativas respecto a la implicación de Venezuela.

A lo largo de la conferencia, Rubio abordó las implicaciones de estas dinámicas en la seguridad tanto de América Latina como de Estados Unidos, refiriéndose a la influencia negativa del tráfico de estupefacientes y la participación de actores extrarregionales. Además, explicó que el foco de la política exterior estadounidense se mantiene en fortalecer la cooperación regional en defensa, inteligencia y acciones policiales para disminuir el margen de maniobra de las redes criminales transnacionales.

En síntesis, el mensaje transmitido por Rubio durante su intervención pública, según detalló el medio, giró en torno a la inquietud existente dentro del gobierno de Estados Unidos sobre la cooperación concreta entre autoridades venezolanas y grupos armados dedicados al tráfico de drogas. El senador insistió en que esta conjunción de factores agrava los riesgos de seguridad y requiere respuestas coordinadas tanto a escala bilateral como regional, a través del fortalecimiento de alianzas específicas para contener el avance de redes criminales en el continente.