Agencias

Mueren dos personas tiroteadas en el área de espera de la cárcel de mujeres de Guayaquil (Ecuador)

Guardar

Al menos dos personas han muerto este viernes en las inmediaciones de la cárcel de mujeres de Guayaquil, situada en el complejo carcelario en el que se encuentra la famosa Penitenciaria del Litoral, después de que un hombre en moto irrumpiera a tiros en el área de espera reservada a los familiares de los reos.

Una de las víctimas mortales, con antecedentes penales, era el objetivo del tirador, que apareció vestido de enfermero disparando hasta en veinte ocasiones. Otras tres personas han resultado heridas, según ha informado la cadena Ecuavisa.

Dicho complejo alberga un total de cinco cárceles, epicentro de la crisis de violencia que sacude a Ecuador en los últimos años. La convulsa situación en estas instalaciones motivó al presidente, Daniel Noboa, a decretar en enero de 2024 un estado de conflicto interno que aún sigue vigente.

Como parte de ese decreto, algunas cárceles están bajo control militar, como es el caso de la Penitencia del Litoral, en la que actualmente alrededor de 7.000 personas malviven entre sus muros, repartidos en doce pabellones controlados desde 2021 por grupos criminales tales como Los Choneros, Los Lobos, o los Latin King.

A las muertes por disputas territoriales, motines, u otros conflictos en esta cárcel se suman en los últimos meses las provocadas por una crisis de tuberculosis y casos de desnutrición.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) advirtió de que la ya de por sí mala situación de los presos ha empeorado desde que Noboa decretó el estado de conflicto armado interno, acusando al Gobierno de "permitir la degradación" de manera deliberada de los centros penitenciarios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Elisa Mouliaá reaparece ante las cámaras tras la decisión de la Fiscalía

La televisiva mantiene su postura tras el reciente pronunciamiento judicial, afirma “la denuncia va a seguir adelante” y expresa su confianza en el proceso pese al archivo solicitado, defendiendo la solidez de las pruebas y la credibilidad de su versión

Elisa Mouliaá reaparece ante las

La luna más grande de Saturno podría no tener océano, pese a las teorías iniciales

Un informe dirigido por la NASA y publicado en Nature sugiere que bajo la capa helada de Titán existirían formaciones de aguanieve y bolsas fangosas, no un océano global, lo que cambia el enfoque sobre la posible vida en ese satélite

La luna más grande de

Liga F consolida un reparto económico de 17 millones entre sus clubes

El crecimiento de la afición en estadios y en plataformas digitales, junto con nuevos acuerdos internacionales y el aumento constante de ingresos, impulsa el desarrollo, la solidez institucional y el atractivo global de la competición femenina en España

Liga F consolida un reparto

Mariló de la Rubia, muda al preguntarle si testificará a favor del hospital ante la demanda de Pantoja

El proceso judicial entre la reconocida cantante y el centro médico suma inquietud luego de que la ex persona de confianza de la artista evitara pronunciarse ante la prensa sobre su eventual respaldo a la institución sanitaria

Mariló de la Rubia, muda

Los sindicatos del Ámbito destacan avances en la negociación del Estatuto Marco tras reunirse este viernes con Sanidad

Los sindicatos del Ámbito destacan