Muere el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja a los 90 años

El expresidente de Ecuador Rodrigo Borja (1988-1992) ha fallecido este jueves a los 90 años de edad, según ha confirmado el partido que fundó, Izquierda Democrática.

"Ha fallecido Rodrigo Borja, presidente de Ecuador, mentalizador del socialismo democrático y líder histórico de Izquierda Democrática", ha señalado la formación en su cuenta de la red social X, indicando que será en esta plataforma donde compartirá "toda información oficial" del suceso.

El partido, que no ha revelado los motivos de su muerte, ha calificado de "estadista a carta cabal" al exmandatario y doctor en Derecho por la Universidad Central de Ecuador, donde ejerció como profesor durante más de dos décadas.

El actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha transmitido en X "sus más sentidas condolencias a familiares y seres queridos" de Borja, de quien ha dicho que "estará para siempre en la memoria de Ecuador". "Hoy este país honra su legado", ha agregado en la breve publicación.

También se ha manifestado al respecto el expresidente Guillermo Lasso (2021-2023), quien ha recibido "con profundo pesar" la noticia de la muerte de un hombre "íntegro, demócrata coherente y estadista que honró el servicio público y la institucionalidad de Ecuador".

"Que su legado y su aporte a la historia de Ecuador permanezcan en la memoria de las futuras generaciones", ha afirmado.

EuropaPress

