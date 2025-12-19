Los 'Segundas' quieren abrirse paso con una gran campanada en la Copa del Rey

El Deportivo de La Coruña figura entre los equipos con mayor historia en la Copa del Rey 2025-2026, aunque no alcanzaba los octavos de final desde hace nueve años. Además, el Racing de Santander, que avanzó por última vez a esta fase en la temporada 2013-2014, cuando llegó a ser cuartofinalista, también ha regresado a la instancia de los 16 mejores. Estos clubes, junto con otros representantes de LaLiga Hypermotion como el Albacete, el Burgos y la Cultural y Deportiva Leonesa, conforman el grupo de cinco equipos de la segunda división que disputarán esta etapa del torneo, según publicó el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, los últimos 16 equipos que compiten en la presente edición de la Copa del Rey se enfrentarán a partir de enero, en octavos de final. La competición, conocida como “torneo del k.o”, ha ofrecido nuevas oportunidades para los clubes menos favorecidos desde la introducción de los partidos únicos en todas las rondas previas a semifinales. Sin embargo, el reto para estos equipos aumentará en la próxima ronda, ya que se les exige superar a rivales que cuentan con una fuerte tradición en el torneo.

En la actualidad, aún queda pendiente una eliminatoria, la que medirá a Granada con el Rayo Vallecano. Este partido, pospuesto hasta el 6 de enero debido al compromiso del Rayo Vallecano en la Conference League, puede alterar la lista de los clasificados. Si el Granada logra la victoria, la cifra de clubes de la división de plata en octavos se elevará a seis, una circunstancia poco común según consignó Europa Press.

El actual formato de la Copa del Rey, implementado en la temporada 2019-2020, ha incrementado la presencia de equipos de Segunda División en estas instancias, aunque ese año coincidieron además conjuntos de categorías incluso más modestas. En la edición que estrenó el nuevo sistema, el Mirandés alcanzó las semifinales, igualando su mejor actuación previa de la campaña 2011-2012, cuando también se midió ante equipos de mayor presupuesto y tradición.

En la edición 2025-2026, de los diez equipos de LaLiga EA Sports que permanecen en la competición, solo cinco pertenecen a LaLiga Hypermotion: Albacete, Burgos, Racing, Deportivo y Cultural. Europa Press detalla que este grupo podría incrementarse si Granada vence a Rayo Vallecano. La presencia tan numerosa de clubes de la segunda categoría resulta destacada, aunque sigue sin igualar el récord de conjuntos ajenos a la Primera División en una fase tan avanzada.

El sorteo para los octavos introduce nuevas dificultades para estos clubes. El sorteo, que anteriormente era completamente abierto, ahora emparejará a cuatro equipos de Segunda División o menos con los cuatro participantes de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, lo cual complica las expectativas de que equipos modesto superen a los favoritos.

En relación a los antecedentes de los equipos de LaLiga Hypermotion, Europa Press subraya el recorrido del Deportivo de La Coruña, que ganó la Copa del Rey en 1995 y 2002. El Albacete no accedía a los octavos desde la temporada 2011, mientras el Burgos regresa tras una larga ausencia que data de la campaña 1991-1992. La Cultural y Deportiva Leonesa, integrante de la Primera RFEF durante varios años, ha reaparecido en la lista de los mejores del certamen.

Referente al Granada, el club podría convertirse en el sexto equipo de la División de Plata entre los dieciséis finalistas si supera su eliminatoria pendiente. Granada alcanzó las semifinales de la Copa en la temporada 2019-2020 y figura entre las escuadras con experiencias recientes en las últimas rondas del torneo.

Europa Press también señala que, a diferencia de temporadas anteriores, ningún equipo del fútbol no profesional ha logrado entreverarse en los octavos de final. En ediciones previas, equipos como el Ourense, Pontevedra, Unionistas de Salamanca, Ceuta, Atlético Baleares, Alcoyano, Navalcarnero, Badajoz y Cultural protagonizaron destacadas actuaciones como representantes de categorías inferiores, favorecidos por el anterior formato que permitía más sorpresas.

El cambio de formato de la Copa se diseñó para aumentar la competitividad y facilitar la llegada de equipos modestos a instancias avanzadas, aunque el nuevo sistema de emparejamientos presenta un desafío significativo. Según describe Europa Press, este contexto obliga a que los equipos de Segunda División afronten duelos ante algunos de los clubes más poderosos del fútbol español para aspirar a los cuartos de final.