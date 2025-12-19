Agencias

Los aeropuertos españoles operarán más de 100.000 vuelos en estas fechas navideñas, un 7,8% más

Guardar

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre este viernes, 19 de diciembre, y el próximo 7 de enero de 2026, lo que supone un 7,8% más que un año antes, con un día adicional, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

El próximo domingo, 21 de diciembre será el día de más movimientos, con 5.678 movimientos, además de hoy (5.650), 28 de diciembre (5.607), 21 de diciembre (5.567) y el 4 de enero (5.520).

Por su parte, la jornada más tranquila será nuevamente la de Navidad, el 25 de diciembre, fecha en la que se realizarán 3.515 vuelos, un 8,7% más que el mismo día de 2024.

Con respecto a otras fechas señaladas, el día de Nochebuena habrá 4.207 movimientos aéreos, 77 más que un año antes; seguido de Nochevieja, con 4.420 (57 vuelos menos); Año Nuevo, con 4.901 (+452); y el día de Reyes, con 4.595 (-24).

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 20 días serán el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Málaga-Costa del Sol. En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos, con 21.305, un 8,3% más frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguen el aeródromo catalán, que operará un total de 17.217 movimientos previstos (+8,7%) para estos días, mientras que el aeropuerto de malagueño programará un total de 8.051 operaciones (+12%). Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 7.347 (+7,8%) y 6.229 vuelos (+8,5%), respectivamente.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fedra Lorente, en su momento más crítico, preocupa con su visita a un centro médico

La actriz reconoció en entrevista la extrema precariedad que atraviesa junto a su hija tras quedar financieramente arruinadas por una estafa y la muerte de su esposo, confiando en el respaldo familiar y social para superar esta difícil etapa

Fedra Lorente, en su momento

Wodan AI cierra una ronda pre-semilla de dos millones de euros para impulsar la "IA soberana" en Europa

Con inversión de fondos líderes, la compañía instalará su núcleo global en Madrid, acelerando el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial avanzada sobre datos cifrados y buscando impulsar la autonomía digital europea en sectores críticos como finanzas, salud y defensa

Wodan AI cierra una ronda

Victoria Federica huye de la prensa tras salir a la luz la identidad de su nuevo amor, empresario de la noche madrileña

La sobrina del rey Felipe VI y el heredero de La Riviera optan por el silencio y refuerzan la privacidad, mientras la atención mediática crece por los indicios de una nueva relación y el hermetismo alimenta la especulación en redes

Victoria Federica huye de la

Acusado de 59 delitos, incluidos 15 asesinatos, el hombre que asaltó con su padre la playa de Sídney

Los investigadores aseguran que hallazgos en el auto del principal implicado confirman la motivación extremista del ataque en Bondi, que dejó quince víctimas fatales y más de veinte heridos, y elevó la alerta de seguridad en Australia

Acusado de 59 delitos, incluidos

Bolivia anuncia que colaborará con EEUU, la UE y la ONU en un nuevo plan contra el tráfico de cocaína

El gobierno impulsa un giro en su política antidrogas con una coordinación internacional reforzada, apostando por métodos de control más estrictos, cooperación técnica y monitoreo fronterizo, tras el crecimiento de cultivos que superan la demanda legal de coca

Infobae