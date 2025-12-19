Eurostars estrena su primer hotel en República Dominicana con una ocupación del 100%

El hotel Eurostars Cayacoa, situado en la península de Samaná en República Dominicana, confirmó una ocupación total en su fase inicial desde la reapertura tras una extensa renovación, según declaraciones de la directora del establecimiento, Diana Hurtado, recogidas por Europa Press. La mayoría de las reservas en este periodo inaugural corresponden a viajeros de Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos, países cuyos turoperadores han respaldado el relanzamiento del destino y de la marca hotelera.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el Eurostars Cayacoa, un complejo de cinco estrellas, puso en funcionamiento 191 habitaciones de las 295 con las que cuenta el edificio en esta primera etapa. El hotel, que forma parte de la cartera de Eurostars Hotel Company –la cadena del Grupo Hotusa–, vio reabrir sus puertas en noviembre tras una profunda remodelación que abarcó gran parte de su infraestructura y que significó la recuperación de un activo de propiedad estatal construido durante la década de los 60, bajo la administración de Rafael Trujillo.

La intervención previa a la llegada de Eurostars estuvo a cargo de la empresa mexicana Los Puentes, responsable del impulso a la reforma que permitió la posterior entrada y gestión del grupo español en este inmueble. La dirección del hotel adelantó que, junto con la adecuación de las habitaciones restantes, la segunda fase de apertura contempla servicios adicionales para los clientes, como la habilitación de una segunda piscina y una bahía de acceso restringido, además de nuevas comodidades que irán presentándose.

El medio Europa Press reportó que, aunque el establecimiento no ha facilitado previsiones sobre la capacidad para la próxima temporada alta, que se desarrolla de noviembre a mayo, la dirección informó que la plantilla actual de 120 empleados se ampliará, en correspondencia con el aumento de la oferta de habitaciones y servicios en la próxima fase de la operación.

El Eurostars Gran Cayacoa incluye actualmente tres restaurantes, cada uno con propuestas que oscilan entre la gastronomía internacional y especialidades típicas dominicanas, distribuidos bajo los nombres Xamaná, Panoramic, Vista Bárbara y Los Cayos. Los huéspedes pueden acceder directamente a la playa a través de un ascensor y disponen de dos bares: el Alisios Lobby Bar y el Ocean Beach Bar. Otros servicios disponibles comprenden dos piscinas, un área de bienestar con salas para masajes y tratamientos corporales, salón de belleza y estética, bañera de hidromasaje, sauna y baño de vapor aromático, entre otras prestaciones.

La cadena Eurostars amplía así su presencia en el Caribe. Según publicó Europa Press, la empresa ya opera dos complejos en México –el Eurostars Hacienda Vista Real de cinco estrellas en Playa del Carmen y el Exe El Pueblito de tres estrellas en Holbox–, así como un hotel adicional en Cartagena de Indias, Colombia, bajo la enseña Eurostars Marqués de Villalta. La diversificación geográfica refuerza la apuesta del Grupo Hotusa por mercados estratégicos para el turismo internacional y responde a una creciente demanda de visitantes europeos y norteamericanos a estos destinos.

La directora del Eurostars Cayacoa, Diana Hurtado, destacó en conversación con Europa Press la recuperación de la confianza de los turoperadores en la zona y en la marca Eurostars tras el resultado alcanzado en la reapertura. No obstante, el hotel no proporcionó detalles sobre las proyecciones de ocupación o expansión en la próxima temporada. La integración de infraestructura histórica, sumada a servicios renovados y a una estrategia de comercialización orientada al segmento internacional, ha marcado el lanzamiento de este complejo como un nuevo punto de referencia para la cadena y para el turismo en la región de Samaná.