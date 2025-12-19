Eurostars estrena su primer hotel en República Dominicana con un 100% de ocupación

La fase inicial de apertura permitió habilitar 191 de las 295 habitaciones del Eurostars Gran Cayacoa, con todas ellas reservadas fundamentalmente por clientes de Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos. Según informó Europa Press, la directora del complejo situado en la península de Samaná, Diana Hurtado, confirmó que el estreno del primer hotel de la cadena Eurostars Hotel Company en República Dominicana registró una ocupación completa desde su inauguración.

Tal como detalló Europa Press, la hotelera, que pertenece al Grupo Hotusa, eligió Samaná para el debut de este establecimiento cinco estrellas en el país caribeño. Hurtado señaló en sus declaraciones: “Los turoperadores han dado confianza de nuevo al destino y a Eurostars”, atribuyendo así el éxito inicial a la colaboración con agentes turísticos y el renovado interés de los visitantes internacionales en la región.

El medio Europa Press publicó que el resort, que fue inaugurado en noviembre tras una amplia renovación estructural, es un activo propiedad del Gobierno dominicano y data de la década de 1960, cuando se construyó durante el mandato de Rafael Trujillo. Antes de pasar a manos de Eurostars, la remodelación existente fue ejecutada por la empresa mexicana Los Puentes, que impulsó los trabajos de modernización en la infraestructura del complejo.

Actualmente, además de las habitaciones disponibles, el Eurostars Gran Cayacoa cuenta con una plantilla de 120 trabajadores que, de acuerdo a la directora del hotel citada por Europa Press, ampliará su número conforme avance la segunda etapa del proceso de apertura. Entre los próximos servicios que se habilitarán para los huéspedes figuran una segunda piscina y una bahía escondida, así como el resto de las habitaciones pendientes de reforma y apertura.

En cuanto a la oferta gastronómica, el hotel dispone de tres restaurantes que ofrecen tanto cocina internacional como especialidades dominicanas, en los espacios denominados Xamaná, Panoramic, Vista Bárbara y Los Cayos, además de dos bares: Alisios Lobby Bar y el Ocean Beach Bar. Según indicó el medio, el complejo proporciona acceso directo a una playa mediante un elevador, una característica que destaca entre los servicios de alojamiento.

También forman parte de las instalaciones dos piscinas, un área wellness equipada con cabinas para masajes y tratamientos corporales, un salón dedicado a la belleza y la estética, bañera de hidromasaje, sauna y baño de vapor aromático, cubriendo así diversas opciones de descanso y bienestar para los huéspedes.

Respecto al futuro inmediato, la previsión sobre la capacidad de ocupación para la próxima temporada, que se extiende de noviembre a mayo, no ha sido difundida hasta el momento, de acuerdo con Europa Press. No obstante, la proyección de aumento en la plantilla y la próxima apertura de nuevas zonas del hotel sugieren una expectativa de continuidad en la demanda y expansión del servicio.

Con esta apertura, Eurostars Hotel Company refuerza su presencia en el Caribe y suma el resort de Samaná a su portafolio en la región, donde ya opera dos hoteles en México, el Eurostars Hacienda Vista Real cinco estrellas en Playa del Carmen y el Exe El Pueblito tres estrellas en Holbox, así como el Eurostars Marqués de Villalta en Cartagena de Indias, Colombia. Esta expansión, según reportó Europa Press, responde al interés de la cadena por consolidarse en destinos que atraen un flujo relevante de turistas de Norteamérica y Europa, como ha sucedido en el caso de Samaná.

El lanzamiento del Eurostars Gran Cayacoa representa un proyecto de reactivación para el sector hotelero de la zona, después de la renovación integral realizada y la positiva respuesta de los operadores turísticos internacionales. Hurtado resaltó que la colaboración con estos actores ha sido clave para restablecer la confianza en el destino, lo cual se ha reflejado en las reservas efectuadas desde distintos países.

A medida que la cadena avanza con la segunda etapa del proyecto en Samaná, el establecimiento se prepara para ampliar su oferta de alojamiento y servicios, consolidando su apuesta por el mercado turístico premium en República Dominicana, según la cobertura de Europa Press.