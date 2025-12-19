Agencias

Carlo Costanzia padre se sienta en '¡De viernes!' y asegura que tomará medidas legales contra Mar Flores

Carlo Costanzia padre se ha sentado de nuevo en el plató de '¡De viernes!' para anunciar que va a tomar medidas legales contra Mar Flores porque considera que la modelo ha cometido "delito de injurias y calumnias" por lo que expone de él en sus memorias 'Mar en calma'.

El italiano no entiende "por qué ha tenido que remover todas estas historias de hace más de treinta años" en sus memorias y ha asegurado que ha emprendido acciones legales contra la modelo con el fin de que "se restablezca la verdad sobre lo que yo llevo escuchando tres meses".

"A mí no se me puede llamar maltratador ni secuestrador de niños sin tener ninguna condena", ha asegurado y no ha sido hasta ahora cuando ha emprendido acciones legales porque cuando empezó con la promoción de su libro "mi madre ya estaba bastante mala y a la semana siguiente murió". "Mi madre ha tenido que tragarse todas las barbaridades que mi exmujer escribió de mí", ha añadido.

Respecto a estas acciones, Carlo ha dejado claro que "mi hijo Carlo no tiene que meterse en el medio" y que "no le pido ni apoyo porque es su madre", pero ha reconocido que "le he adelantado que me veía obligado a actuar".

En ese aspecto, el suegro de Alejandra Rubio ha confesado que no tiene ningún miedo a que debido a esta demanda que va a interponer, la modelo pueda demostrar que lo que narra en sus memorias es verdad.

Costanzia considera "increíble" que "tenga que escuchar a una persona que publica su libro, cuenta cosas de hace treinta años, me defiendo y encima el malo soy yo". Además, ha recordado que "nadie se puede permitir el lujo de llamarme maltratador cuando yo no tengo ni una sola condena por este hecho y tampoco secuestrador de niños".

