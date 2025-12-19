BioMarin comprará el laboratorio especializado en enfermedades raras Amicus por 4.097 millones de euros

Según declaraciones difundidas por las compañías involucradas, el enfoque principal de BioMarin es acelerar la llegada de los tratamientos desarrollados por Amicus a nuevos mercados internacionales, respaldando así la expansión de terapias dirigidas a pacientes con enfermedades raras como el síndrome de Fabry y Pompe. Esta estrategia ha sido presentada tras la reciente aprobación, por parte de los consejos de administración de BioMarin Pharmaceutical y Amicus Therapeutics, de una compra valorada en unos 4.800 millones de dólares, equivalentes a 4.097 millones de euros, todo ello según información facilitada por la propia BioMarin en un comunicado al que hizo referencia la prensa especializada.

La operación prevé su cierre en el segundo trimestre de 2026 y contempla un desembolso íntegramente en efectivo. De acuerdo con BioMarin, la adquisición refuerza tanto el portafolio como las capacidades financieras de la farmacéutica estadounidense, dado que integra productos innovadores para enfermedades huérfanas y fortalece su posición estratégica en este segmento del sector biotecnológico. El presidente y consejero delegado de BioMarin, Alexander Hardy, subrayó en el anuncio que "se espera que esta transacción acelere el crecimiento de los ingresos de BioMarin y fortalezca nuestras perspectivas financieras, aportando un gran valor para pacientes, empleados y accionistas", frase recogida en la nota de prensa distribuida a los medios.

La integración de Amicus Therapeutics, cuya especialización en patologías poco frecuentes está orientada a develar nuevas rutas terapéuticas para enfermedades de alta complejidad y baja prevalencia, implica que los fármacos desarrollados por la biotecnológica contarán con la estructura, los recursos y la presencia global de BioMarin para ampliar su acceso y disponibilidad. Tal como detalló Alexander Hardy al presentar el acuerdo, la operación responde al compromiso continuo de la empresa con la innovación en tratamientos para necesidades médicas no cubiertas.

Según consignó el medio a partir de los comunicados oficiales, la dirección de Amicus reconoció el potencial impacto positivo del acuerdo en la distribución y rapidez con la que los pacientes podrán acceder a sus medicamentos. "Gracias al compromiso inquebrantable de BioMarin con los pacientes, junto a sus mayores recursos y escala, los medicamentos de Amicus llegarán a más personas por todo el mundo y más rápidamente", aseveró Bradley Campbell, presidente y CEO de Amicus, cuyas declaraciones fueron incluidas por BioMarin en su nota de prensa.

La transacción se inscribe en un contexto de consolidación en el área farmacéutica enfocada en enfermedades huérfanas, un segmento que exige capacidades de investigación y desarrollo a largo plazo y que representa retos específicos tanto en la producción como en la llegada al mercado global. Como recordó BioMarin en la comunicación oficial citada por diversos medios, el acuerdo refuerza la estrategia de crecimiento de la compañía en el sector de la biotecnología de precisión, posicionándose como un actor relevante en la provisión de alternativas terapéuticas avanzadas para condiciones médicas poco frecuentes.

El documento de BioMarin resalta que ambas compañías, tras la aprobación de sus respectivos consejos directivos, esperan completar todos los procedimientos regulatorios y administrativos necesarios antes de la fecha estimada de cierre en 2026. A la vez, la empresa estadounidense hizo hincapié en que la adquisición contribuirá de manera decisiva a consolidar una oferta internacional diversificada de terapias huérfanas, cuyo desarrollo y producción requieren elevados niveles de inversión y colaboración científica, según el panorama delineado por el sector en los últimos años.