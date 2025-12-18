Xuso Jones, Patricia Cerezo, Andrea Levy y Sonia Ferrer encabezan la última fiesta navideña de la pequeña pantalla

La última edición de la tradicional cena navideña organizada por Mandarina estuvo marcada tanto por la destacada presencia de rostros reconocidos de la televisión española como por algunas ausencias relevantes entre los habituales del sector. Según informó Europa Press, el evento se celebró en la sala Liberty de Madrid y congregó a figuras vinculadas a la productora, conformando el colofón de una semana donde diferentes empresas del mundo audiovisual celebraron sus propios encuentros de balance y festejo.

La convocatoria central correspondió a Mandarina, reconocida por su labor en programas televisivos como “¡De Viernes!”, “Código 10”, “Lo sabe, no lo sabe” y “En boca de todos”. El medio Europa Press detalló que la lista de invitados incluyó a presentadores, analistas y colaboradores que a lo largo del año han contribuido a los positivos resultados de audiencia de la compañía. La jornada reflejó una atmósfera de optimismo y gratitud, predominando mensajes sobre la importancia del bienestar personal y el agradecimiento por los logros conseguidos en el plano laboral y emocional.

Xuso Jones, creador de contenido y conductor designado para las próximas Campanadas en Mediaset junto a Sandra Barneda, encabezó la lista de asistentes junto a la política Andrea Levy, la comunicadora Patricia Cerezo y la presentadora Sonia Ferrer. También participaron el reportero José Antonio León y la analista política Sarah Santaolalla, consolidando la imagen de Mandarina como impulsora de nuevos profesionales en el ámbito televisivo.

Durante el encuentro, Sonia Ferrer compartió con los medios su balance sobre el año y esbozó sus deseos para el nuevo ciclo. Según publicó Europa Press, Ferrer explicó que considera que la satisfacción profesional y la felicidad en su vida sentimental ya se encuentran asentadas, y por ello sus peticiones para el futuro se centraron en la salud: “Le vaya fenomenal a todo el mundo. En el amor no puedo pedir más ahí porque estoy más que feliz, así que voy a tirar más por la salud, para todos”. Mencionó el bienestar de su hija Laura y la estabilidad de su relación con Sergio Fontecha como motivos de este enfoque, exponiendo que el ambiente general de la reunión enfatizó esos valores.

De acuerdo con Europa Press, otro de los puntos abordados durante la velada giró en torno a la reciente baja de Silvia Abril y Andreu Buenafuente en la retransmisión de las uvas para Televisión Española, tras un episodio de estrés que experimentó el presentador catalán semanas atrás. Xuso Jones se pronunció sobre esta situación y evaluó de forma positiva la decisión de Buenafuente de priorizar su salud: “Me parece súper valiente. El haber dicho, oye, que me han dicho de parar y que yo no he dicho que paro, y paro, y eso me parece súper, súper valiente y súper necesario también dar ese mensaje a la sociedad, decir, oye, cuando hay que parar, se para, y qué más da las campanadas, qué más da todo, lo importante es la salud, totalmente. Sí, sí, sí, cien por cien. Hombre, que vamos, que se recupere a tope que vuelva muy pronto, porque lo necesitamos y es muy gracioso y nos lo pasamos muy bien con él”, en palabras recogidas por Europa Press.

El propio Xuso Jones realizó públicamente un repaso a 2025 y manifestó su gratitud por los avances personales y profesionales del periodo, al tiempo que reconoció sentir una mezcla de entusiasmo y nervios ante el reto de conducir las Campanadas: “Salud, trabajo y amor. Y ahora las Campanadas, ‘tolón, tolón’, fíjate que tengo el gusanillo este del nervio típico, pero tengo unas ganas de estar allí... Esto es una aventura, es una anécdota que yo voy a poder contar el resto de mi vida. Así que muy contento, muy bien”, afirmó el presentador, según consignó Europa Press.

La organización de la cita, sostuvo Europa Press, eligió un espacio que permitió la concurrencia de un mayor número de trabajadores del sector, colaboradores y periodistas especializados, lo que contribuyó a reforzar la tendencia de reuniones más multitudinarias en fechas previas a la Navidad. La sala Liberty proporcionó el contexto adecuado para el intercambio de impresiones sobre el año televisivo y la consolidación de lazos profesionales y personales.

Patricia Cerezo, habitual en programas de tertulia, se sumó a la cena y subrayó el carácter distendido del encuentro. Según detalló Europa Press, la velada se orientó tanto a la celebración de logros compartidos como a fortalecer vínculos entre los participantes, quienes aprovecharon el contexto navideño para compartir anécdotas y expresar buenos deseos de cara al cierre de 2025 y el inicio de 2026.

Entre los ausentes en la convocatoria destacaron algunos presentadores y colaboradoras como Beatriz Archidona, Santi Acosta, Nacho Abad, Terelu Campos, Lydia Lozano y Patricia Pérez. Estos nombres suelen relacionarse estrechamente con distintos formatos gestionados por Mandarina y otras importantes productoras. Su inasistencia no restó relevancia al evento, pero fue tema de conversación entre asistentes, dada la usual presencia de estos comunicadores en reuniones similares.

El medio Europa Press remarcó que esta cena, considerada la última aunque de mayor relieve en la sucesión de celebraciones del sector audiovisual, marcó el cierre de los actos sociales protagonizados por productoras como Unicorn, Cuarzo y Shine Iberia, así como por principales grupos televisivos como Atresmedia y Mediaset. Mandarina, a través de este encuentro, consolidó su imagen de referencia en la creación de contenidos y su capacidad para reunir a profesionales de distintas ramas en un evento de balance colectivo.

La jornada terminó con una demostración del ambiente de camaradería y con la exposición de deseos de salud, agradecimiento y bienestar general, aspectos que, según concluyó Europa Press, sintetizaron el sentir predominante entre los asistentes y proyectaron una imagen de unidad ante el inicio de un nuevo año dentro del sector televisivo español.