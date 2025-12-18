Un expiloto de NASCAR y su familia entre los muertos del accidente de avioneta en EEUU

Miami (EE.UU.), 18 dic (EFE).- El expiloto de NASCAR Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos figuran entre las víctimas mortales del accidente de una avioneta ocurrido este jueves en un aeropuerto de Carolina del Norte (EE.UU), según confirmó un allegado de la familia a quien se dirigían a visitar hoy en Florida.

El avión, de propiedad del expiloto, se estrelló cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, dejando varias víctimas mortales, confirmó la oficina del alguacil del condado Iredell.

La aeronave, un Cessna C550 con capacidad para hasta siete pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 hora local (15:15 GMT), minutos después de despegar de esa terminal, por causas que aún se investigan.

El alguacil Darren Campbell dijo en rueda de prensa que hubo múltiples fallecidos, pero no los identificó.

Sin embargo, el youtuber Garrett Mitchell, conocido como Cleetus McFarland, confirmó la muerte de los Biffle en Facebook: "Lamentablemente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder iban en ese avión, porque venían a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados", escribió Mitchell.

Medios locales informaron que el avión es propiedad de Biffle, conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene en 2024.

Imágenes difundidas desde el aeropuerto mostraron la aeronave envuelta en una gran bola de fuego tras el impacto.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras la zona permanece acordonada y las autoridades continúan con las investigaciones.

Según FlightAware, el avión tenía previsto volar a Sarasota, Treasure Cay y Fort Lauderdale, en Florida, antes de regresar a Statesville por la noche.

Campbell señaló que su oficina junto con la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte y la Administración Federal de Aviación (FAA) estaban analizando la escena del accidente e informando a los familiares de las víctimas.

El Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas de la lista Fortune 500 y varios equipos de NASCAR, de acuerdo con autoridades municipales. EFE