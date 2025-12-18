Turismo crea un espacio de datos sectorial del sector para solicitar el 'Kit Espacios de Datos'

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha presentado este jueves la iniciativa 'Espacio de Datos de Turismo', una plataforma de datos sectorial para el sector que permite a las empresas solicitar el 'Kit Espacio de datos', con ayudas públicas de hasta 50.000 euros, según un comunicado.

En su intervención ha animado a todos los agentes del turismo que deseen acceder, compartir y explorar datos de manera "segura" y "colaborativa" a sumarse este proyecto, que nace con un doble reto: aprovechar las particularidades del sector turístico y, al mismo tiempo, incorporar las capacidades avanzadas de un espacio de datos.

Para el Ministerio de Industria y Turismo, esta infraestructura fomenta la colaboración público-privada, se facilita el acceso a datos fiables y actualizados y se impulsa una gestión turística "más inteligente, sostenible y orientada a resultados".

En concreto, el espacio de datos de turismo arrancará con empresas piloto y 'early adopters' para comenzar a consolidar el catálogo de datos.

"El espacio abre la puerta a nuevos modelos de negocio basados en datos, permitiendo la creación y comercialización de servicios innovadores que, de otro modo, serían difíciles de desarrollar", ha valorado el departamento en su nota de prensa.