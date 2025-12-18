Trump firma una orden para relajar las restricciones al cannabis y fomentar el estudio de su uso medicinal

La mayor parte de quienes buscan tratamientos con marihuana medicinal en Estados Unidos lo hace por dolor crónico, una condición que afecta a cerca de una cuarta parte de los adultos y a más de un tercio de la población mayor, de acuerdo con información publicada por el medio especializado. En este contexto, la Casa Blanca, bajo la presidencia de Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que flexibiliza las regulaciones federales sobre el estudio de cannabis con fines médicos, facilitando el acceso de la comunidad científica a materias primas y eliminando trabas que han frenado por décadas la producción de conocimiento clínico confiable sobre su uso terapéutico.

Según consignó el medio que difundió la noticia, la iniciativa firmada el jueves en Washington responde a una demanda creciente de alternativas terapéuticas eficaces frente a enfermedades crónicas. La medida no afecta el estatus legal del cannabis en lo recreativo, conservando la planta su clasificación federal como sustancia de alto riesgo, en la misma categoría que la heroína, el éxtasis y el LSD dentro de la Ley de Sustancias Controladas. Mientras tanto, al menos 25 estados han aprobado el consumo lúdico, pero estas políticas no han modificado la postura federal, que sigue limitando la investigación clínica.

Tal como publicó el medio, el documento presidencial subraya que el marco legal anterior obstaculizaba el trabajo de médicos, científicos y farmacéuticos interesados en los potenciales efectos benéficos del cannabis. Estas restricciones, reflejadas en la regulación de acceso a la materia prima, derivaban de décadas de una política enfocada en el control estricto de la droga y en la falta de reconocimiento oficial de su aplicación médica. Según aseguró la Casa Blanca, esta ausencia de estudios sólidos generó una brecha de conocimiento perjudicial tanto para profesionales de la salud como para pacientes afectados por dolor persistente.

La orden ejecutiva busca revertir esa situación removiendo obstáculos regulatorios y facilitando la tramitación de permisos para que institutos de investigación, hospitales y centros científicos autorizados accedan a muestras de cannabis. Así lo informó el medio especializado, añadiendo que esta nueva disponibilidad propiciará estudios que permitan evaluar la efectividad y seguridad del uso medicinal, con el objetivo de dotar a la comunidad médica de lineamientos clínicos basados en la evidencia.

El presidente Trump, en declaraciones recogidas por el mismo medio, recalcó que la medida no significa una legalización general ni representa un respaldo al consumo recreativo. El mandatario enfatizó que “la marihuana puede ser legítima en términos de aplicación médica cuando se administra con cuidado en algunos casos”. El texto de la orden destaca de modo explícito la urgencia de buscar nuevas opciones terapéuticas para quienes padecen dolor persistente, una problemática que se incrementa entre las personas mayores.

De acuerdo con la nota difundida, en torno al 60% de los adultos que recurren a la marihuana medicinal lo hace para atender síntomas asociados al dolor crónico. Este grupo demanda alternativas eficaces ante las limitaciones de los analgésicos tradicionales y representa una fracción relevante en consultas médicas en todo el país. La reforma, explicó el medio, apunta directamente a esta necesidad sanitaria, en línea con la tendencia estatal que permite el uso de cannabis recreativo en buena parte del territorio, aun cuando en el plano federal no ha variado su clasificación de alto riesgo y sin reconocimiento terapéutico.

El medio que divulgó la noticia indicó que la nueva directriz presidencial promueve que expertos realicen investigaciones en condiciones menos rigurosas, lo que facilitará la obtención de resultados sobre la seguridad y eficacia del cannabis en diversos horizontes de tratamiento. Con este impulso, la administración pretende que médicos y pacientes dispongan de datos clínicos y asesoría profesional sustentada en evidencia, no en suposiciones ni prácticas informales.

La Casa Blanca, en el documento oficial, precisó que la actualización regulatoria refleja la necesidad de que la política federal se adapte a la realidad del consumo y a los avances científicos en materia de tratamientos para dolencias persistentes. Esta iniciativa responde a la presión sanitaria y social generada por la alta prevalencia del dolor crónico, así como por el consenso parcial alcanzado a nivel estatal en relación con el uso recreativo, sin que esto haya derivado en modificaciones a la política federal en torno a la marihuana.

El medio detalló que la decisión representa un giro en la dinámica investigativa: si bien no cambia el estatus legal del cannabis dentro de la ley federal, remueve obstáculos burocráticos y facilita el acceso a financiamiento y materiales de investigación. Este cambio busca allanar el camino para que la comunidad médica y científica esclarezca, a través de estudios clínicos rigurosos, el rol potencial del cannabis en la medicina moderna, proporcionando a la vez herramientas basadas en evidencias a médicos, farmacéuticos y pacientes.

La intención de la medida, reiteró la Casa Blanca según informó el medio, se centra en fortalecer la toma de decisiones informada y segura en el ámbito de la atención clínica, permitiendo que los tratamientos basados en cannabis estén sustentados en datos confiables obtenidos en contextos de regulación menos restrictiva. Además, la directriz reconoce que la falta de investigación produce vacíos decisorios en la práctica médica y limita la capacidad de innovación en tratamientos para el dolor crónico, un padecimiento fragilizador para millones de personas, en particular entre la población de mayor edad.

La reforma anunciada abre la puerta para que científicos estadounidenses accedan de manera más eficiente a fondos y materiales de investigación, mientras mantiene la distinción federal entre el uso médico y recreativo. El propósito general, según lo dispuesto por la administración Trump y reportado por el medio, consiste en adaptar la respuesta pública al avance de la ciencia y al cambiante contexto social, mediante la generación de conocimiento aplicable que pueda transformar la atención de los pacientes con dolencias persistentes.