La más reciente comunicación entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro, realizada el 11 de diciembre, permitió a ambos mandatarios intercambiar posiciones en torno al curso de la cooperación bilateral y reafirmar la voluntad de profundizar los vínculos en áreas clave, según divulgó la agencia de noticias TASS. En ese contexto, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó la existencia de contactos permanentes entre Moscú y Caracas, incluso a nivel presidencial, especialmente ante la solicitud de Venezuela de recibir apoyo internacional tras una serie de ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

Según informó TASS, las autoridades rusas advirtieron este jueves sobre el “potencial peligro” derivado del incremento de la tensión en torno a Venezuela, después de que operaciones militares por parte de Estados Unidos dejaran un saldo de 90 víctimas mortales en aguas del mar Caribe y del océano Pacífico. El vocero presidencial del Kremlin calificó la situación como un “riesgo extremo” y enfatizó el respaldo de Moscú hacia Caracas en medio de este escenario.

El representante ruso insistió en que “Venezuela es nuestro aliado, nuestro socio”, y enfatizó la frecuencia de las comunicaciones bilaterales. Detalló que tanto gobiernos como jefes de Estado se mantienen en contacto regular para coordinar posiciones en asuntos internacionales y bilaterales.

De acuerdo con la información difundida por TASS, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro ha solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se celebre una sesión urgente, con el objetivo de detener lo que definió como una “agresión criminal” proveniente de Washington. Las autoridades venezolanas han acusado a Estados Unidos de intentar apropiarse de los recursos petroleros nacionales, en un escenario marcado por tensiones militares y numerosos ataques reportados por el ejército estadounidense en la región, según publicó la agencia.

La última conversación registrada entre Putin y Maduro, según consignó el medio ruso, giró también en torno al fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Ambos mandatarios abordaron la situación internacional y renovaron su compromiso de colaboración en distintas áreas, sin especificar públicamente detalles sobre los rubros involucrados ni sobre las posibles acciones a tomar en el contexto actual.

El medio TASS detalló que el Gobierno ruso observa con inquietud el aumento de la tensión militar cerca de las fronteras venezolanas, subrayando su disposición a sostener el diálogo y el respaldo político a Caracas mientras se desarrollan los acontecimientos. El papel de Rusia, de acuerdo con lo expresado por Peskov, incluye el seguimiento permanente de la relación bilateral y la coordinación de respuestas ante lo que consideran amenazas a su aliado latinoamericano.

Las declaraciones del portavoz del Kremlin responden a la escalada en la zona, luego de que las fuerzas estadounidenses fueran señaladas de realizar ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico, acciones que el gobierno venezolano considera como parte de una ofensiva para debilitar al país y apoderarse de sus recursos. Según reportó TASS, la cifra de víctimas en estos incidentes asciende a 90, lo que ha intensificado la preocupación internacional y ha llevado a Venezuela a solicitar la intervención de Naciones Unidas.

TASS aclaró que las reuniones y comunicaciones bilaterales han tenido como finalidad consolidar la alianza estratégica, discutir mecanismos de apoyo y analizar potenciales escenarios derivados de la escalada militar en la región. Las autoridades rusas, por su parte, reiteraron su enfoque de apoyo diplomático y enfatizaron su interés en mantener una línea de comunicación constante con el gobierno venezolano, sin referirse a la posibilidad de asistencia militar directa.

Mientras persisten las acusaciones y los señalamientos sobre una presunta intención de Estados Unidos de controlar los recursos petroleros venezolanos, la situación continúa, con solicitudes formales de asistencia internacional y reuniones de alto nivel entre Rusia y Venezuela, de acuerdo con las informaciones recopiladas por TASS.