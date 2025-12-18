Agencias

Pekín advierte del aumento de las restricciones comerciales de la UE contra China

El Gobierno de China considera que la Unión Europea ha intensificado recientemente sus restricciones comerciales y económicas contra China, incluyendo una oleada de investigaciones de la Comisión Europea a empresas chinas, así como su exclusión de contratos públicos, además de declaraciones en apoyo de medidas proteccionistas.

"La UE ha intensificado recientemente sus restricciones comerciales y económicas contra China", ha señalado en rueda de prensa un portavoz del Ministerio de Comercio de China en referencia a las investigaciones de medidas correctivas comerciales y de subvenciones extranjeras contra China, así como "impidiendo que muchas empresas chinas participen en la contratación pública" y las inversiones en nuevas instalaciones de los Estados miembros de la UE.

En particular, ha lamentado la "reciente oleada de investigaciones" iniciadas por la Comisión Europea contra empresas chinas en virtud del Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR), así como inspecciones por sorpresa de plataformas digitales chinas, que ha tachado de "flagrantes, claramente selectivas y discriminatorias".

En este sentido, ha advertido de que las investigaciones FSR afectan gravemente a la inversión y las operaciones de las empresas chinas en Europa y representan una barrera al comercio. "Recientemente, estos problemas no solo no se han resuelto, sino que se han intensificado", ha añadido.

Además, el funcionario chino ha asegurado que Pekín toma nota de las recientes declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien puso sobre la mesa la posibilidad de activar aranceles europeos en respuesta al desequilibrio en la balanza comercial con China.

"Instamos a la UE a que cese de inmediato su represión irrazonable de las empresas con inversión extranjera, incluidas las chinas, y a que utilice con prudencia la herramienta FSR para crear un entorno empresarial justo, equitativo y predecible", ha apuntado el portavoz del Ministerio de Comercio, añadiendo que China tomará las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas del país.

