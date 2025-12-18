Agencias

Meta pausa el programa con el que Asus y Lenovo iban a desarrollar visores RV con Horizon OS

Meta suspende temporalmente la colaboración con fabricantes externos para priorizar el desarrollo independiente de sus propios dispositivos y aplicaciones, impactando los proyectos de Asus y Lenovo, aunque deja abierta la puerta a futuras alianzas según evolucione la realidad virtual

El futuro de posibles colaboraciones entre Meta y fabricantes externos en el ámbito de la realidad virtual dependerá de cómo evolucione el sector en los próximos meses y años. Así lo señaló la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, tras anunciar la suspensión temporal del programa que permitía a compañías como Asus y Lenovo desarrollar visores de realidad virtual utilizando Horizon OS, el sistema operativo propio de Meta que da vida a los dispositivos de la línea Meta Quest. La información, detallada por Engadget, indica que Meta ha optado por este cambio de estrategia interna para priorizar, al menos por ahora, el desarrollo independiente tanto de hardware como de software, con el objetivo de establecer una base competitiva y consolidar su posición en el mercado de la realidad virtual.

La decisión comunicada por Meta impacta de manera directa en dos proyectos destacados. Por un lado, Asus trabajaba en una propuesta orientada principalmente al sector de los videojuegos a través de su división Republic of Gamers (ROG). Por otro, Lenovo había apostado por el desarrollo de dispositivos enfocados en la productividad, la educación y el entretenimiento. Ambos deberán suspender el avance de sus respectivos equipos de realidad virtual que hacían uso del soporte de Horizon OS, detalla el reporte de Engadget.

El medio Engadget contextualizó que el programa para permitir el desarrollo externo con Horizon OS fue dado a conocer durante el año pasado, cuando Meta anunció la apertura de su sistema operativo a otras empresas para fomentar la creación de nuevas aplicaciones y equipos de visión RV. Asus, Lenovo y la tecnológica Microsoft figuraban entre las primeras compañías participantes de esta iniciativa, que pretendía estimular la competencia y la diversidad de dispositivos en el incipiente segmento de realidad virtual.

Al explicar los motivos detrás de la pausa, Meta aseguró que busca “crear hardware y software de primera clase, necesarios para impulsar el mercado de la realidad virtual”, cita difundida por Engadget. Este enfoque representa un retorno al control más directo sobre sus productos y plataformas, relegando el trabajo compartido con socios externos para una fecha posterior aún no determinada.

Engadget resaltó que, aunque el programa queda interrumpido, Meta no descarta una futura reapertura de Horizon OS a terceros. “Estamos comprometidos con esto a largo plazo y revisaremos las oportunidades de colaboración con dispositivos de terceros a medida que la categoría evolucione”, expresó Meta a través de una declaración incluida en la cobertura del medio especializado.

Antes de la suspensión, la apertura de Horizon OS se consideraba una estrategia para ensanchar el ecosistema de realidad virtual. Permitía que empresas externas exploraran la posibilidad de desarrollar hardware personalizado y optimizar aplicaciones específicas para sus propios mercados o necesidades, promoviendo una mayor variedad de opciones para los usuarios y fomentando la aparición de soluciones diferenciadas.

El viraje anunciado por Meta responde, según publicó Engadget, a un proceso de evaluación interna en el que la empresa sopesa continuamente la mejor manera de posicionar sus recursos y plataformas. La compañía busca maximizar su impacto en el acelerado y competitivo campo de la realidad virtual, sin dejar de lado la posibilidad de que, si las condiciones del mercado ofrecen nuevas oportunidades, se retomen colaboraciones tecnológicas en el futuro.

Por ahora, tanto los equipos de videojuegos de Asus como los dispositivos educativos y de productividad de Lenovo quedarán congelados, mientras Meta concentra esfuerzos en mejorar y fortalecer su propia gama de soluciones de hardware y software. Esta etapa, según las fuentes citadas por Engadget, marca un paso relevante a la hora de establecer la hoja de ruta de Meta en el desarrollo de la realidad virtual, privilegiando los recursos corporativos directos y manteniendo la puerta entreabierta para un eventual retorno a la colaboración con otros fabricantes.

