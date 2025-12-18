La energía renovable comienza a eclipsar a las fuentes basadas en combustibles fósiles

La modernización de las baterías químicas y la mejora de la eficiencia en las células solares constituyen dos de los factores clave que han permitido una integración superior de fuentes renovables intermitentes, como la solar y la eólica, en redes eléctricas de diversos países de Asia, Europa y el Sur Global. Esta combinación tecnológica ha sido fundamental para que, durante el primer semestre de 2025, la generación combinada de energía solar y eólica superara, por primera vez, la producción mundial de electricidad a partir del carbón. Según detalló la revista Science en su podcast semanal y en publicaciones replicadas en otros medios, este hito marca un cambio significativo en la matriz energética mundial, con implicaciones directas en la contención de emisiones de gases de efecto invernadero.

El análisis de Science subrayó que la producción masiva y la adopción global de paneles fotovoltaicos, aerogeneradores y baterías de litio han sido posibles gracias, en buena medida, a la influencia de China. Tanto por sus inversiones en manufactura y tecnología como por su capacidad de reducir drásticamente los precios de estos equipos en los mercados internacionales, el liderazgo chino ha facilitado el ingreso de millones de personas en economías emergentes y en desarrollo al suministro de energía renovable más asequible y estable. Science explicó que la reducción de costes resultante de esta escala productiva impulsó la aceleración en la instalación de nueva capacidad, especialmente evidente en regiones de alto crecimiento demográfico y consumo energético.

La transición hacia energías limpias cobra especial relevancia al considerar el predominio que los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— han mantenido desde la Revolución Industrial como la base del suministro eléctrico global. De acuerdo con Science, la creciente integración de la energía solar y eólica no solo respondió al incremento de la demanda mundial de electricidad durante este periodo, sino que revirtió la tendencia histórica y desplazó en la generación acumulada al carbón, insumo tradicionalmente dominante. Este desplazamiento representa un punto de inflexión tecnológico y ambiental, pues la generación eléctrica basada en combustibles fósiles ha sido uno de los principales motores en el crecimiento sostenido de las emisiones de dióxido de carbono.

La disminución de los precios de paneles solares y turbinas eólicas, asociada al desarrollo de economías de escala en su manufactura, promovió la competitividad de las energías renovables no solo en Asia sino también en otras regiones, incluidas comunidades anteriormente excluidas del abastecimiento eléctrico regular. Science enfatizó que las innovaciones en almacenamiento, específicamente mediante baterías químicas de gran escala, han resuelto parte de los desafíos técnicos que suponía depender de la intermitencia y variabilidad propias de la energía solar y eólica. El resultado es una mayor estabilidad y previsibilidad en la red eléctrica, lo cual posibilita que más hogares y sectores productivos accedan a suministro eléctrico confiable.

Nuevas estadísticas citadas por Science indican señales de desaceleración en el crecimiento mundial de las emisiones relacionadas con la generación eléctrica, fenómeno observado especialmente en China. Expertos consultados por la publicación interpretaron estos datos como la posible antesala de cambios estructurales en la tendencia del cambio climático, ya que la estabilización de emisiones procedentes del sector eléctrico constituye un avance clave hacia la reducción de los impactos del calentamiento global.

Por otra parte, la expansión de la capacidad renovable presenta retos importantes, según advirtió Science. Persisten dificultades en países cuyas infraestructuras eléctricas convencionales aún dependen del carbón y otros combustibles fósiles. Además, la modernización de las redes de transmisión y la actualización regulatoria no avanzan al ritmo que demanda la integración masiva de nuevas instalaciones solares y eólicas. Factores como el retraso en la ampliación de la infraestructura, junto con la tramitación administrativa y barreras legislativas en economías como la de Estados Unidos, impactan negativamente en la celeridad y la profundidad de la transición energética, reportó la revista.

En el caso estadounidense, Science apuntó la existencia de obstáculos políticos que obstaculizan nuevas inversiones y la aplicación de regulaciones necesarias para descarbonizar el mix eléctrico. Estos desafíos estructurales, junto al rezago en la capacidad de transmisión, demoran el reemplazo efectivo de las infraestructuras basadas en combustibles fósiles, con lo que gran parte del potencial renovable todavía permanece sin desplegarse completamente.

A pesar de estos obstáculos, las proyecciones recogidas por Science para los próximos años señalan la consolidación de la energía solar y eólica como alternativas preferidas, tanto por criterios económicos como por viabilidad técnica ante la demanda creciente y cambiante de electricidad. El medio sostuvo que este desplazamiento hacia fuentes limpias está configurando una transformación estructural en la economía global, modificando los patrones históricos de inversión y consumo energético, al mismo tiempo que incide favorablemente en los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático.

Dentro de este proceso, el papel de China destaca tanto por su liderazgo en inversión, innovación y exportación de tecnologías renovables como por el impacto que esto genera en el acceso a equipos de menor coste a nivel global. Science anticipó que la difusión internacional de dichas tecnologías ejercerá influencia determinante sobre la velocidad y el alcance de la transición energética en los años venideros, especialmente en regiones que hasta ahora mostraban dependencia de combustibles fósiles.

Aunque el ritmo de adopción de renovables sigue condicionado por el estado de las infraestructuras y las regulaciones nacionales, la tendencia conforme al análisis de Science apunta a una superación de las previsiones realizadas para este periodo. La revista concluyó que la aceleración constatada durante los primeros seis meses de 2025 constituye una evidencia concreta del reordenamiento en curso dentro del sistema energético internacional, cuyo desenlace a mediano plazo dependerá de la continuidad de la inversión, la cooperación internacional y la superación de los rezagos estructurales que todavía frenan a algunos mercados.