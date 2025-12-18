Agencias

La empresa propietaria de Truth Social su unirá con la compañía de fusión nuclear TAE por 5.118 millones

Trump Media and Technology Group (TMTG), propietaria de la red social 'Truth Social', ha anunciado este jueves un acuerdo para unirse con la empresa de fusión nuclear TAE Technologies en el marco de una transacción valorada en más de 6.000 millones de dólares (5.118 millones de euros).

Según se desprende de la nota de prensa publicada, los accionistas de ambas compañías poseerán el 50% de la entidad resultante una vez se complete la operación a mediados del próximo año. Los consejeros delegados de TMTG y TAE serán co-CEOs en la nueva sociedad.

TAE, que cuenta con el respaldo de Alphabet (Google) y la petrolera Chevron, tiene como objetivo desarrollar y comercializar sistemas de haces neutros de última generación para la fusión nuclear.

"TMTG ha levantado una infraestructura imprescindible para garantizar la libertad de expresión de los estadounidenses en internet y, ahora, estamos dando un gran paso adelante hacia una tecnología revolucionaria que consolidará el dominio energético mundial de Estados Unidos durante generaciones", ha afirmado el presidente y consejero delegado de TMTG, Devin Nunes.

"Nuestro equipo capaz, gracias a su compromiso y dedicación con la ciencia, está preparado para resolver el inmenso desafío global que supone la escasez de energía. En TAE, los recientes avances nos han preparado para acelerar la inversión de capital con el fin de comercializar nuestra tecnología de fusión", ha indicado, por su parte, el CEO y director de TAE Technologies, Michl Binderbauer.

