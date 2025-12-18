Gobernadora electa de Nueva Jersey romperá una tradición de más de dos siglos con su jura

Nueva York, 18 dic (EFE).- La gobernadora electa de Nueva Jersey, y primera demócrata en ese cargo, Mikie Sherrill, informó hoy de que su acto de jura será el 20 de enero en el Centro de Artes Escénicas en la ciudad de Newark.

Con este anuncio, Sherrill, exfiscal federal y expiloto de la Marina de EE.UU., rompió con una tradición de más de 235 años en los que el acto de toma de posesión se ha realizado en el capitolio del estado, en la capital de Trenton, recogen medios locales.

Newark registró la mayor participación en unas elecciones a gobernador desde 2005 y contribuyó así al triunfo en las urnas de Sherrill el pasado noviembre.

Sherrill, que será la gobernadora 57 de este estado vecino de Nueva York, es del condado de Essex, en Newark.

"Durante más de un año, he viajado por todo el estado y tengo la misión de brindar beneficios a todos los habitantes de Nueva Jersey: costos más bajos, un futuro mejor para nuestros hijos y un gobierno estatal más transparente y responsable", indicó Sherrill, de 53 años, al hacer el anuncio.

"Liderar significa escuchar a la gente sobre lo que les quita el sueño, y comenzaremos mi administración de la misma manera que ganamos esta contienda, escuchando y actuando por la gente a la que sirvo", afirmó la próxima gobernadora, que sustituirá al también demócrata Phil Murphy, que finaliza su segundo término y no puede buscar la reelección por la ley de límite de términos.

Junto con Sherrill, la segunda mujer en gobernar Nueva Jersey, asumirá sus nuevas funciones el próximo vicegobernador del estado, Dale Caldwell.

"Entre mi variada experiencia como pastor, educador y propietario de una pequeña empresa y la trayectoria de servicio de Mikie, aportaremos un tipo diferente de liderazgo a Trenton", señaló Caldwell.

Desde 1790, todos los gobernadores de Nueva Jersey han prestado juramento en Trenton. EFE