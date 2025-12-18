Agencias

España sigue sin enviar el informe sexenal del lobo a Bruselas cuatro meses después para "revisar" datos, según UE

El retraso en la entrega del documento a la Comisión Europea mantiene en suspenso la aplicación de posibles regulaciones sobre especies protegidas, en tanto España sigue revisando información esencial y las autoridades comunitarias advierten que el plazo de gracia ya concluyó

Guardar

A finales de junio, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico advirtieron que si el informe sexenal remitido a Bruselas identificaba un estado de conservación “desfavorable” para el lobo, España vería limitadas sus opciones de intervención sobre la especie, siguiendo lo dictado por una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este informe, cuyo envío está pendiente desde hace más de cuatro meses, resulta determinante en la posibilidad de aplicar controles letales y otras medidas de gestión. El retraso en su entrega mantiene abiertas las incógnitas sobre la regulación y manejo de especies protegidas en España.

Según publicó Europa Press, la Administración española no ha remitido todavía el dossier incluido en el Artículo 17 de la Directiva Hábitats, cuyo plazo venció oficialmente el 31 de julio. La Comisión Europea confirmó este incumplimiento a través de su portavoz de medio ambiente, Maciej Berestecki, quien explicó que España continúa en proceso de “revisión” de los datos antes de proceder con el envío oficial a Bruselas. La Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet), dependiente de la Agencia Europea de Medio Ambiente, identificó la falta de entrega en los registros comunitarios y anotó el incumplimiento del plazo en la plataforma de seguimiento.

El informe sexenal, obligatorio cada seis años bajo el ámbito de la Directiva Hábitats, sirvió históricamente para recopilar datos sobre el estado de conservación de especies y hábitats de interés comunitario. El lobo, cuya presencia y gestión han sido fuente de tensiones entre sectores ambientalistas y representantes del ámbito rural, figura como una de las especies evaluadas con mayor atención y polémica. Europa Press detalló que, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las autoridades españolas justificaron el retraso en la necesidad de perfeccionar los datos recogidos antes de materializar el informe, lo que mantiene la formalización pendiente.

A comienzo de junio, la Comisión Europea envió comunicaciones a los Estados miembros, según indicó Europa Press, donde contemplaba aceptar breves demoras en la remisión de datos debido a problemas técnicos detectados en el nuevo sistema digital de la Agencia Europea de Medio Ambiente encargado de recibir los informes. El Gobierno español solicitó formalmente una ampliación del plazo, petición que el Ejecutivo justificó ante Europa Press como parte del proceso de verificación interna de la información.

El marco legal español exige que estos informes reciban el visto bueno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, según fija la Ley de Desperdicio Alimentario aprobada en 2023. Esta ley, en su disposición adicional octava, establece que la gestión de los informes sexenales queda a iniciativa de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y requiere el aval sectorial correspondiente. Europa Press recordó que este procedimiento se encuentra actualmente bajo revisión judicial, ya que el Defensor del Pueblo presentó un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la citada ley, incluyendo el procedimiento administrativo de validación.

El retraso, que según Europa Press ya supera el margen de gracia ofrecido por la Comisión Europea para la transición a la nueva plataforma electrónica, mantiene en suspenso la aplicación de medidas de gestión sobre las especies protegidas, con especial atención al lobo ibérico. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un informe negativo sobre el estado de conservación de la especie en una parte del territorio español implicaría aplicar las restricciones derivadas al conjunto del país. Esta interpretación, recogida por el Ministerio y reportada por Europa Press, complicaría la implementación de “controles letales” u otras medidas dirigidas a la población de lobos.

La falta de envío del dossier afecta el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España y deja en incertidumbre la validación y adopción de decisiones futuras tanto en el ámbito nacional como europeo. Europa Press informó que la Comisión Europea permanece a la espera de la actualización de datos, mientras sectores implicados en la gestión, desde colectivos medioambientales hasta el mundo rural, observan expectantes el desenlace del proceso y sus repercusiones sociales y legales.

Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico continúa revisando información considerada esencial, el debate sobre el futuro legal y ecológico del lobo y otras especies protegidas permanece abierto a la espera de la decisión final sobre el envío del informe. El resultado de este proceso administrativo resultará clave en la concreción de futuras políticas de manejo y conservación, así como en el estatus legal del país ante la normativa comunitaria.

Temas Relacionados

LoboEspañaComisión EuropeaMinisterio para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoTribunal de Justicia de la Unión EuropeaBruselasRed Europea de Información y Observación del Medio AmbienteEspecies protegidasDirectiva HábitatsDefensor del PuebloEUROPAPRESS

Últimas Noticias

China rechaza el último acuerdo de venta de armas de EEUU a Taiwán: "Socava la paz y la estabilidad"

Pekín denuncia ante la comunidad internacional la operación armamentística estadounidense, considerada como una amenaza para su soberanía y una provocación en uno de los momentos de mayor tensión política y militar entre ambos países

China rechaza el último acuerdo

CCOO critica a Sanidad por publicar con retraso la lista de admitidos a la Formación Sanitaria Especializada

El sindicato exige una solución inmediata y más recursos después de que la demora en los listados provisionales coincida con festivos y obstaculice reclamaciones, advirtiendo de posibles problemas en el acceso a vacantes sanitarias y dificultades de personal en el sistema

CCOO critica a Sanidad por

Samsung renueva su gama de productos para el hogar Bespoke AI con novedades para lavado, climatización y limpieza

Con funciones inteligentes y mejoras en eficiencia, la compañía surcoreana prepara el lanzamiento de electrodomésticos que optimizan la higiene, el confort y la sostenibilidad en casa, anticipando su presentación global durante el CES programado para enero de 2026 en Las Vegas

Samsung renueva su gama de

Sumar ve las salvaguardas del acuerdo Mercosur como un "maquillaje" y un "paripé" que no defiende al campo

El portavoz de Agricultura de Sumar, Toni Valero, rechaza las condiciones impulsadas por la Unión Europea para el pacto comercial con Mercosur, advierte que perjudican gravemente a la producción agrícola y apoya las protestas de agricultores europeos en Bruselas

Sumar ve las salvaguardas del

Tres personas atendidas tras una explosión en una vivienda que se encontraba vacía en Parla

Servicios de emergencias han auxiliado a varios afectados tras un estallido y posterior incendio ocurrido en un domicilio de la calle Calderillo, donde se han investigado las causas mientras se desplegó un gran dispositivo de seguridad en la zona

Tres personas atendidas tras una