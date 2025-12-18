Agencias

El Congreso de EEUU pone fin a las sanciones contra Siria para favorecer las inversiones

El Congreso de Estados Unidos ha puesto fin de forma permanente al paquete de sanciones que pesaba contra Siria bajo el Gobierno del expresidente Bashar al Assad, por lo que ha allanado el camino a la reanudación de las inversiones en el país de Oriente Próximo.

Congresistas y senadores han dado el visto bueno al levantamiento de la conocida como Ley Caesar, impuesta en el año 2019 y que recogía fuertes restricciones contra el país. La normativa había sido suspendida en dos ocasiones anteriores por el propio presidente estadounidense, Donald Trump, pero ha sido retirada ahora del todo, tal y como venía solicitando el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense ha indicado en un comunicado que la retirada de esta medida ha quedado "garantizada" de cara al próximo año fiscal --si bien la medida ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes, por lo que ahora quedará en manos de Trump para su ratificación--.

"Estas sanciones fueron impuestas durante la dictadura de Al Assad en Siria, pero desde que cayó el régimen, apoyamos el desarrollo económico y las inversiones en Siria para favorecer la estabilidad del país", recoge el texto, que califica la medida de "paso decisivo para que el pueblo sirio tenga una oportunidad real de reconstruir el país tras décadas de un sufrimiento inimaginable".

En este sentido, ha apuntado a que la retirada de las sanciones se ha consolidado tras "meses de esfuerzos diplomáticos y coordinación bipartita", y tras una votación que se ha resuelto con 77 votos a favor y 20 en contra.

Al Shara fue nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces liderado por el ahora mandatario, conocido entonces por su nombre de guerra, 'Abú Mohamed al Golani'.

