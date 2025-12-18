Carlos Sainz: "Madrid acoge los eventos con los brazos abiertos, espero que la F-1 sea un éxito"

El piloto español Carlos Sainz (Ford) aseguró este jueves que la ciudad de Madrid "acoge los eventos", como el Gran Premio de España que se disputará en septiembre del próximo año, "con los brazos abiertos" por lo que espera "que sea un éxito para todos y se convierta en un Gran Premio especial para mucha gente".

"Es muy bonito que venga la Fórmula 1 a Madrid, espero que sea un éxito para todos. Ojalá les guste a los pilotos porque Madrid acoge los eventos con los brazos abiertos", manifestó Sainz en la rueda de prensa de presentación previa al Rally Dakar 2026 en las oficinas de Red Bull España en Madrid.

Además, el campeón de cuatro ediciones del Rally Dakar, tuvo "el privilegio de dar la primera vuelta" a 'Madring', el circuito que acogerá la carrera. "La Fórmula 1 está viviendo una buena época gracias a Liberty Media que ha acercado a los jóvenes y al público femenino este deporte que antes no llamaba la atención. Ojalá en Madrid se convierta en un Gran Premio especial para mucha gente", subrayó.

En esa línea, "como madrileño", la celebración de este evento es "muy especial". "Tendría 14 o 15 años cuando fui al último GP de Fórmula 1 en el Jarama para verlo en directo. Lo recuerdo como si fuera hoy, fue lo que me ha ayudado a tener esa ilusión por los coches", rememoró.