Agencias

Carlos Sainz: "Madrid acoge los eventos con los brazos abiertos, espero que la F-1 sea un éxito"

Guardar

El piloto español Carlos Sainz (Ford) aseguró este jueves que la ciudad de Madrid "acoge los eventos", como el Gran Premio de España que se disputará en septiembre del próximo año, "con los brazos abiertos" por lo que espera "que sea un éxito para todos y se convierta en un Gran Premio especial para mucha gente".

"Es muy bonito que venga la Fórmula 1 a Madrid, espero que sea un éxito para todos. Ojalá les guste a los pilotos porque Madrid acoge los eventos con los brazos abiertos", manifestó Sainz en la rueda de prensa de presentación previa al Rally Dakar 2026 en las oficinas de Red Bull España en Madrid.

Además, el campeón de cuatro ediciones del Rally Dakar, tuvo "el privilegio de dar la primera vuelta" a 'Madring', el circuito que acogerá la carrera. "La Fórmula 1 está viviendo una buena época gracias a Liberty Media que ha acercado a los jóvenes y al público femenino este deporte que antes no llamaba la atención. Ojalá en Madrid se convierta en un Gran Premio especial para mucha gente", subrayó.

En esa línea, "como madrileño", la celebración de este evento es "muy especial". "Tendría 14 o 15 años cuando fui al último GP de Fórmula 1 en el Jarama para verlo en directo. Lo recuerdo como si fuera hoy, fue lo que me ha ayudado a tener esa ilusión por los coches", rememoró.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Eurocámara aprueba la rebaja de exigencias ambientales de las empresas para aliviar la carga burocrática

Las nuevas reglas europeas permitirán que solo grandes firmas reporten acciones vinculadas con sostenibilidad, mientras las pequeñas evitan nuevas obligaciones, en un intento de simplificar regulaciones y fortalecer la economía tras una votación mayoritaria en Bruselas

La Eurocámara aprueba la rebaja

Kraft Heinz nombra nuevo CEO a Steve Cahillane antes de su escisión

El reemplazo en la dirección se produce mientras la empresa organiza su división en dos sociedades, separación que será supervisada por el propio Cahillane, quien asumirá el liderazgo de la nueva estructura dedicada a salsas y untables

Kraft Heinz nombra nuevo CEO

El jefe del Ejército se muestra dispuesto a trabajar con Trump para lograr un acuerdo de paz con las RSF

El gobierno sudanés expresó su voluntad de colaborar con la administración de Donald Trump y representantes estadounidenses para impulsar un alto al fuego, mientras la violencia deja cientos de víctimas civiles y prolonga la crisis humanitaria en Sudán

El jefe del Ejército se

El cadáver hallado cerca de Venta de Baños (Palencia) corresponde al motorista desparecido en agosto

Tras intensas tareas de localización, las autoridades confirman que el cadáver encontrado el domingo junto a un terraplén palentino pertenece al hombre desaparecido a finales de agosto, según detalla un comunicado oficial emitido por el Gobierno

El cadáver hallado cerca de

El PP reprueba en el Senado a Mónica García por su gestión con el Estatuto Marco: "Es la peor ministra de la historia"

El Pleno de la Cámara Alta aprueba la moción impulsada por el principal partido de la oposición contra la titular de Sanidad, a quien acusan de incompetencia, uso partidista de cargos y falta de diálogo con profesionales del sector

El PP reprueba en el