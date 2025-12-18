Agencias

Al menos tres muertos y varios heridos en ataques del Ejército de Ucrania en el suroeste de Rusia

Guardar

Al menos tres personas han muerto y una decena han resultado heridas por una serie de ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra varias localidades en la región rusa de Rostov, en el suroeste del país, según han informado este jueves las autoridades de Rusia.

El gobernador de la región, Yuri Sliusar, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram que los ataques con drones se han concentrado en las ciudades de Bataisk, Taganrog y Rostov, todas ellas situadas a poca distancia del mar Negro.

En la ciudad homónima, dos miembros de la tripulación de un buque carguero han muerto y tres han resultado heridos en un ataque que ha provocado daños a la embarcación. "El ataque ha provocado un incendio que ha sido extinguido rápidamente por los servicios de emergencias", ha dicho.

En Bataisk, una persona ha muerto y cuatro personas han resultado heridas por un ataque ucraniano. Mientras, otras siete personas han resultado heridas, tres de las cuales han sido hospitalizadas en un centro médico de la zona.

"Quiero expresar mi más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas. Espero que los heridos se recuperen lo antes posible", ha aseverado Sliusar, que ha asegurado que se ofrecerá "asistencia" a los afectados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Telespazio logra las autorizaciones para realizar el primer vuelo estratosférico de un pseudosatélite de gran altura

La aeronave HAP Apus Neo 18 realizó un trayecto experimental desde Fuerteventura autorizado por Enaire y Aesa, validando sistemas de observación aérea innovadores para mejorar la respuesta ante emergencias y la detección temprana de incendios en Canarias

Telespazio logra las autorizaciones para

Maduro acusa a Machado de realizar una "campaña fascista" y dice que es "ampliamente rechazada" por el pueblo

El presidente venezolano sostuvo que la mayoría repudia a María Corina Machado luego de que sus comentarios sobre el narcotráfico desataran controversia, generando reacciones desde el oficialismo y atribuyéndole vínculos con sectores críticos y políticos internacionales

Maduro acusa a Machado de

Grifols obtiene la certificación de la EMA para toda la cadena de valor de su 'joint venture' en Egipto

Egipto se convierte en el primer país africano con una plataforma integrada de plasma reconocida internacionalmente, tras obtener el aval europeo que permite exportar medicamentos derivados y abre nuevas oportunidades económicas y sanitarias en mercados con regulaciones exigentes

Grifols obtiene la certificación de

Mapfre renueva su acuerdo con Lobelia Earth para analizar el impacto de los riesgos climáticos en sus clientes

Frente al avance de fenómenos meteorológicos extremos y la insuficiencia de métodos tradicionales, la compañía incorpora simulaciones avanzadas que permiten evaluar y anticipar daños, mejorando la protección y adaptación de pólizas y servicios a distintos escenarios

Infobae

Reino Unido convoca al embajador de China en Londres para protestar por el juicio contra el magnate Jimmy Lai

El gobierno británico entregó una queja formal al embajador chino tras la condena a Jimmy Lai, activista con nacionalidad británica, y exigió su liberación inmediata por considerar que el proceso judicial desconoció derechos fundamentales y libertades internacionales

Reino Unido convoca al embajador