Trump ordena el bloqueo "completo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes un bloqueo "completo y total" contra todos los petroleros que entren y salgan desde Venezuela, país al que ha acusado de "apropiarse de (su)" crudo y al que ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve "de inmediato" a Washington. Además, ha declarado organización terrorista al "régimen" de Nicolás Maduro.

"Hoy, he ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", ha señalado en Truth Social, alegando "el robo de nuestros activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas".

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y ha asegurado que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", ha prometido.

Trump ha acusado a Caracas de emplear crudo de "yacimientos robados para financiarse a sí mismo" así como al narcotráfico y el crimen, y en este sentido ha asegurado que su Administración "no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata".

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación (...) Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración (de su predecesor, Joe) Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", ha aseverado.