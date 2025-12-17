Sheinbaum propone a la ONU que medie en Venezuela y alerta del peligro de una intervención militar

La dirigente mexicana Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de que México sirva como espacio para negociaciones entre las partes involucradas en la crisis venezolana e instó a los presidentes latinoamericanos a coordinar una respuesta ante la tensión generada por la reciente clasificación del gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista” por parte de Estados Unidos y la decisión de bloquear por completo la flota petrolera venezolana. Según consignó el medio El País, la presidenta de México convocó a la Organización de las Naciones Unidas a desempeñar un rol activo como mediador en el conflicto, señalando su preocupación ante el riesgo de una intervención armada extranjera.

De acuerdo con la información publicada por El País, Sheinbaum manifestó que la postura de México sigue alineada con los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, así como con la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que es fundamental priorizar el diálogo frente a las consideraciones que pueda suscitar la administración de Maduro. “Por la declaración del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México acorde con la Constitución de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”, declaró Sheinbaum, citada por El País.

La presidenta mexicana expresó especial inquietud ante la posible escalada de violencia derivada de la presión internacional y el endurecimiento de las sanciones sobre Venezuela. Según publicó El País, Sheinbaum criticó la ausencia de iniciativas claras por parte de la ONU frente a este escenario. “No se le ha visto”, afirmó sobre el papel del organismo internacional, para luego enfatizar la necesidad de su implicación para “evitar cualquier derramamiento de sangre”.

Sheinbaum planteó que la comunidad internacional debe garantizar la resolución pacífica del conflicto y reiteró la disposición de México para facilitar las conversaciones de diálogo. El País reportó que la mandataria sugirió abrir la puerta a una posible mediación conjunta por parte de los presidentes latinoamericanos, resaltando la potencial función de México como punto de encuentro o negociación siempre que las partes así lo consideren necesario.

En su mensaje, Sheinbaum insistió en que la prioridad debe ser frenar cualquier intento de intervención militar o acción unilateral que aumente la inestabilidad en la región. “Esperemos que no se dé una intervención, el mundo entero debe velar por una solución pacífica”, sostuvo, citada nuevamente por El País.

El medio también detalló que la presidenta mexicana reiteró en varias ocasiones que las valoraciones sobre el régimen de Venezuela y la presidencia de Maduro no pueden ser motivo para abandonar los principios diplomáticos fundamentales. Subrayó que la postura mexicana está centrada en la protección del derecho internacional y en la promoción de espacios de negociación y pacificación regional. Este posicionamiento se refuerza frente a las presiones ejercidas por potencias extranjeras tras la prominente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha agravado las tensiones en el continente.

Durante su intervención, la mandataria recalcó que el momento actual convoca a la responsabilidad colectiva de los líderes latinoamericanos y los organismos multilaterales para impedir que el conflicto venezolana derive en un enfrentamiento armado. Según El País, Sheinbaum reiteró la apertura de México a facilitar el diálogo y destacó la urgencia de evitar desenlaces violentos en la región.

La postura de México, confirmada por las palabras de Sheinbaum, mantiene vigentes los principios históricos de política exterior del país, acentuando su negativa a cualquier tipo de injerencia extranjera. Según el reporte de El País, la presidenta insistió en que un abordaje multilateral, conducido por la ONU y acompañado por los países latinoamericanos, permitirá encauzar la crisis hacia soluciones negociadas que eviten el uso de la fuerza y prioricen el bienestar de la población venezolana.