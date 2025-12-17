Qualcomm actualiza los procesadores paras las gamas media y baja: mejores fotos y mayor duración de la batería

Qualcomm ha presentado sus nuevos procesadores Snapdragon para los dispositivos móviles de las gamas más bajas, con los que ofrece a los usuarios mejores capacidades de fotografía, una conectividad fiable y una duración de batería más larga.

El fabricante de semiconductores ha actualizado las plataformas con la que impulsa los dispositivos móviles de las gamas media y de entrada: Snapdragon 6s 4G Gen 2 y Snapdragon 4 Gen 4, respectivamente.

El primero está diseñado para ofrecer una potencia fiable para el uso diario. Para ello, Qualcomm lo ha dotado de una CPU Kryo que impulsa el rendimiento un 51 por ciento respecto de su predecesor y alcanza velocidades de hasta 2,9 GHz.

La GPU Adreno también ofrece una mejora del 20 por ciento para que los gráficos se reproduzcan de manera fluida y admita la multitarea -el uso de varias aplicaciones de manera simultánea- sin interrupciones.

En fotografía, este procesador da soporte a las cámaras de 108 megapíxeles y el uso de hasta tres lentes con el ISP Qualcomm Spectra Triple, que también resspalda un zoom suave para sacar siempre la mejor toma.

En conectividad, este procesador admite 4G -con soporte para dos tarjetas SIM- y WiFi 5. También habilita la asistencia con inteligencia artificial para funciones como la detección de campo lejano del micrófono y la localización por eco para llamadas más claras.

Otra mejora que incorpora Snapdragon 6s 4G Gen 2 es el soporte para la carga rápida con Qualcomm Quick Charge 3, que recarga la batería del dispositivo hasta en un 80 por ciento en 35 minutos.

SNAPDRAGON 4 GEN 4

Para los móviles básicos, Qualcomm ha diseñado Snapdragon 4 Gen 4, a los que dota de soporte para conectividad 5G (con el estándar 3GPP Release 16) y WiFi fiable, y de un rendimiento impulsado por una CPU Kryo de hasta 2,3 Ghz y una GPU Adreno para gráficos fluidos.

Este procesador también se centra en las especificaciones de fotografía: admite cámaras de 36 megapíxeles con reducción de ruido multifotograma basada en 'hardware' para obtener imágenes impresionantes con poca luz.

La compañía ha destacado que con este procesador, la batería de los móviles aguanta todo el día, gracias al proceso de fabricante de 4nm que mejora la eficiencia. Tiene, además, soporte para la tecnología de carga rápida Quick Charge 4+, que puede recargar hasta el 50 por ciento en 15 minutos.