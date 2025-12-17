Agencias

Qualcomm actualiza los procesadores paras las gamas media y baja: mejores fotos y mayor duración de la batería

Guardar

Qualcomm ha presentado sus nuevos procesadores Snapdragon para los dispositivos móviles de las gamas más bajas, con los que ofrece a los usuarios mejores capacidades de fotografía, una conectividad fiable y una duración de batería más larga.

El fabricante de semiconductores ha actualizado las plataformas con la que impulsa los dispositivos móviles de las gamas media y de entrada: Snapdragon 6s 4G Gen 2 y Snapdragon 4 Gen 4, respectivamente.

El primero está diseñado para ofrecer una potencia fiable para el uso diario. Para ello, Qualcomm lo ha dotado de una CPU Kryo que impulsa el rendimiento un 51 por ciento respecto de su predecesor y alcanza velocidades de hasta 2,9 GHz.

La GPU Adreno también ofrece una mejora del 20 por ciento para que los gráficos se reproduzcan de manera fluida y admita la multitarea -el uso de varias aplicaciones de manera simultánea- sin interrupciones.

En fotografía, este procesador da soporte a las cámaras de 108 megapíxeles y el uso de hasta tres lentes con el ISP Qualcomm Spectra Triple, que también resspalda un zoom suave para sacar siempre la mejor toma.

En conectividad, este procesador admite 4G -con soporte para dos tarjetas SIM- y WiFi 5. También habilita la asistencia con inteligencia artificial para funciones como la detección de campo lejano del micrófono y la localización por eco para llamadas más claras.

Otra mejora que incorpora Snapdragon 6s 4G Gen 2 es el soporte para la carga rápida con Qualcomm Quick Charge 3, que recarga la batería del dispositivo hasta en un 80 por ciento en 35 minutos.

SNAPDRAGON 4 GEN 4

Para los móviles básicos, Qualcomm ha diseñado Snapdragon 4 Gen 4, a los que dota de soporte para conectividad 5G (con el estándar 3GPP Release 16) y WiFi fiable, y de un rendimiento impulsado por una CPU Kryo de hasta 2,3 Ghz y una GPU Adreno para gráficos fluidos.

Este procesador también se centra en las especificaciones de fotografía: admite cámaras de 36 megapíxeles con reducción de ruido multifotograma basada en 'hardware' para obtener imágenes impresionantes con poca luz.

La compañía ha destacado que con este procesador, la batería de los móviles aguanta todo el día, gracias al proceso de fabricante de 4nm que mejora la eficiencia. Tiene, además, soporte para la tecnología de carga rápida Quick Charge 4+, que puede recargar hasta el 50 por ciento en 15 minutos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayaneo recupera la esencia de Xperia Play en su primer teléfono para videojuegos

La firma china apuesta por un nuevo dispositivo con pantalla deslizable que integra mandos físicos al estilo de una consola portátil, incorpora controles adaptables y buscará financiación en Kickstarter para competir en el mercado global del gaming móvil

Ayaneo recupera la esencia de

Google comienza a integrar NotebookLM en su asistente Gemini

Usuarios podrán aprovechar todas las funciones de NotebookLM al interactuar con Gemini, gestionando contenidos de documentos, audios, vídeos o imágenes mientras la nueva integración se implementa gradualmente y permite agregar contexto y solicitar tareas específicas al asistente inteligente

Google comienza a integrar NotebookLM

La Justicia rusa ilegaliza el grupo Pussy Riot por "extremista"

El fallo judicial se produce tras una acusación que sostiene que las acciones del grupo suponen un riesgo para el país, mientras la mayoría de sus miembros vive en el extranjero y enfrenta procesos vinculados a supuesta desinformación

La Justicia rusa ilegaliza el

La mitad de las empresas medianas en España prevén subir los precios de sus productos, según Grant Thornton

El 56% de los negocios de tamaño medio en el país estima aumentos en las tarifas de sus productos el próximo año por el alza de la energía y materias primas, según Grant Thornton, superando el promedio europeo y mundial

La mitad de las empresas

Alertan sobre el riesgo de transmisión de la gripe aviar altamente patógena a cetáceos

Alertan sobre el riesgo de