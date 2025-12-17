Lukashenko afirma que Ucrania "desaparecerá del mapa" si la guerra continúa

Alexander Lukashenko citó el tratado entre Rusia y Japón como ejemplo de un proceso de diálogo prolongado capaz de sostener la cooperación, aunque el acuerdo formal nunca se haya completado. El mandatario bielorruso manifestó preocupación por el futuro de Ucrania en medio de la invasión rusa, afirmando que el país podría dejar de existir si se profundiza el conflicto. Según informó el servicio de prensa de la Presidencia y publicó el medio, Lukashenko instó a suspender las hostilidades e iniciar negociaciones, advirtiendo que solo el cese de los enfrentamientos podría impedir una crisis irreversible para Ucrania.

De acuerdo con el registro del canal oficial de Telegram y según consignó la agencia de noticias, Lukashenko expresó: "Si Ucrania cree que puede vencer a Rusia y está dispuesta a seguir con la guerra... Bien, que lo haga. Desde mi punto de vista, y creo que (Donald) Trump comparte esta postura, si (Ucrania) continúa luchando así acabará desapareciendo del mapa y dejando de existir". El mandatario añadió que esta evolución conducirá a la pérdida de la soberanía ucraniana, subrayando que el país podría verse desmembrado hasta desaparecer como Estado independiente si no se detiene la confrontación.

Lukashenko subrayó que los detalles de las negociaciones podrían debatirse durante un periodo prolongado, incluso de años, pero consideró prioritario el cese de los combates. "Lo importante es que se detengan los ataques", declaró, según recogió el medio a través del comunicado oficial. Presentó la suspensión de los ataques armados como una condición necesaria para iniciar cualquier proceso de paz duradero, y señaló el tratado entre Rusia y Japón como precedente de diálogo efectivo entre partes enfrentadas, permitiendo cooperación aún sin un acuerdo plenamente cerrado.

El mandatario bielorruso se refirió también al papel de Estados Unidos y sus aliados europeos en el conflicto, indicando que el rearme de Ucrania y el suministro de armas occidentales dificultan la resolución pacífica. "Tenemos que hacer todo lo posible por evitar que Ucrania siga rearmándose y evitar que los estadounidenses les entreguen armamento junto a sus socios europeos", sostuvo, según recogió la agencia internacional. Lukashenko evocó los acuerdos de Minsk de 2015 como un ejemplo de oportunidades perdidas para alcanzar la paz, criticando la actitud de los gobiernos europeos y sugiriendo que estos Estados no buscaban un arreglo estable, sino prolongar el conflicto.

En sus declaraciones, Lukashenko lamentó que los acuerdos de Minsk fracasaran en su implementación y argumentó que, de haberse cumplido, la guerra no se habría desencadenado. "Recuerdo sugerir que Estados Unidos debía estar incluido, porque sin Estados Unidos no habrá paz", declaró, responsabilizando a la exclusión de Washington de la falta de éxito en los tratados. El presidente de Bielorrusia insistió en la necesidad de garantías sólidas a fin de asegurar la vigencia permanente de cualquier acuerdo de paz, señalando que esto sería beneficioso también para Ucrania.

El dirigente bielorruso mencionó que el expresidente estadounidense Donald Trump estaría dispuesto a participar como garante de una eventual paz, agregando: "Todo está previsto, por lo que simplemente hay que acelerar los tiempos". Insistió en la urgencia de frenar las hostilidades y emprender negociaciones directas entre las partes, remarcando que postergar el diálogo contribuiría a agravar la situación de Ucrania y poner en peligro su continuidad como Estado.

Según reportó el servicio de prensa presidencial, Lukashenko retomó la experiencia de otros conflictos prolongados, como el de Rusia y Japón, para sugerir que, aun sin un tratado definitivo, puede establecerse una dinámica de cooperación útil para evitar daños mayores a las poblaciones implicadas. También reiteró que la paz duradera requiere de múltiples garantías y compromisos internacionales, implicando a actores externos como Estados Unidos para lograr que los acuerdos sean respetados y aplicados efectivamente.

El medio internacional consignó que Lukashenko presentó su postura como una advertencia sobre los riesgos de la prolongación de los combates y el rearmamento ucraniano. Insistió en dejar a un lado la escalada militar y consideró el diálogo como la única vía realista para evitar que Ucrania "desaparezca del mapa", frase que utilizó para enfatizar la amenaza sobre la integridad territorial y la existencia del país si continúa el actual escenario bélico.

En su exposición, el presidente Lukashenko insistió en que las bases para una paz futura ya existen, y que acelerar las negociaciones es el camino a seguir para prevenir una "crisis irreversible" en la región. Según destacaron medios internacionales, retomó la relevancia de una implicación activa de Estados Unidos, indicando que la influencia de Washington es determinante para cualquier arreglo sostenible. Lukashenko manifestó que tanto las partes involucradas como los actores globales deben trabajar sin demora para establecer mecanismos de paz que eviten consecuencias irreparables para Ucrania y la seguridad en Europa Oriental.