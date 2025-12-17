Agencias

Los sindicatos del Ámbito confían en acordar el nuevo Estatuto Marco con Sanidad este viernes: "Estamos muy cerca"

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) confían en cerrar el acuerdo del nuevo Estatuto Marco en la reunión prevista para el viernes con el Ministerio de Sanidad, en la que esperan que el departamento que dirige Mónica García incorpore por escrito los acuerdos alcanzados el pasado lunes.

"En las últimas jornadas de negociación se ha avanzado bastante y creo que podemos estar en disposición de decir que estamos cerca de poder llegar a un acuerdo actualmente con la Administración, aunque todavía quedan flecos", ha señalado el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Humberto Muñoz, en declaraciones a los periodistas antes de una asamblea informativa que se ha celebrado este miércoles.

SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han reiterado que los avances acordados en asuntos esenciales, como la jornada laboral, las jubilaciones parcial y anticipada o el nuevo modelo de clasificación profesional con el reconocimiento retributivo correspondiente, han sido fruto del trabajo realizado en el marco del Ámbito de Negociación, y no en otros foros paralelos no legitimados para acordar las condiciones de trabajo del personal del SNS.

EuropaPress

