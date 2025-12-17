Agencias

Londres arrestará a manifestantes propalestinos por pancartas o cánticos con la frase "globalizar la Intifada"

La Policía Metropolitana de Londres (MET) y del Gran Mánchester (GMP) han anunciado este miércoles que las fuerzas de seguridad arrestarán a manifestantes durante las protestas propalestinas por pancartas o cánticos con la frase "globalizar la Intifada".

"Sabemos que las comunidades están preocupadas por pancartas y cánticos como 'globalizar la Intifada', y quienes los utilicen en futuras protestas o de forma selectiva deben esperar que la Policía Metropolitana y la Policía de Londres tomen medidas", han señalado.

En este sentido, han detallado que el contexto actual tras el tiroteo de Australia "ha cambiado". "Las palabras tienen significado y consecuencias. Actuaremos con decisión y realizaremos arrestos", ha señalado, agregando que los cánticos "tienen consecuencias reales".

"La Fiscalía nos ha informado constantemente de que muchas de las frases que infunden miedo en las comunidades judías no cumplen los requisitos de procesamiento. Ahora, en un contexto de creciente amenaza, recalibraremos nuestra postura para ser más asertivos", han resaltado en un comunicado conjunto.

Las fuerzas policiales han detallado que han cambiado el enfoque ante el "terrible ataque terrorista en Australia", donde la comunidad judía ha sido "atacada deliberadamente mientras disfrutaban de las celebraciones de Janucá".

"Tras el ataque a la sinagoga de Heaton Park en Manchester y en medio del creciente antisemitismo a nivel mundial, esto resulta profundamente alarmante", ha recalcado, añadiendo además que los delitos de odio antisemitas han aumentado.

En este sentido, han informado de que se han intensificado las patrullas y las medidas de seguridad en torno a sinagogas, escuelas y espacios comunitarios, tanto en Londres como en el área del Gran Mánchester. Asimismo, han incrementado sus esfuerzos con respecto a las investigaciones sobre delitos de odio.

El eslogan "globalizar la Intifada" se ha popularizado durante las protestas propalestinas en todo el mundo y es un lema que busca exigir presión internacional sobre el Gobierno de Israel para que cese la violencia sobre la Franja de Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados, si bien muchos asocian este concepto con ataques violentos contra israelíes y judíos.

El rabino mayor de Reino Unido, Ephraim Mirvis, afirmó durante una entrevista con la cadena BBC que este tipo de cánticos "incitaban el odio" e inspiraban a la gente en todo el mundo a cometer actos violentos como el ocurrido en Australia.

El Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, prohibió el grupo propalestino Palestine Action tras protagonizar una incursión en una base británica durante la que realizaron pintadas en aviones militares. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a finales de julio que rescindiera la ilegalización al considerar que representa un abuso de una, de por sí, exagerada ley antiterrorista nacional del año 2000.

