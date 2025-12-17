LLuvia de vips en la fiesta de Navidad de la productora de 'Masterchef', 'Maestros de la costura', o 'Decomasters'

La productora Shine Iberia, responsable de programas de éxito como 'Masterchef' -en todas sus versiones-, 'Maestros de la Costura', o 'Decomasters' -que se estrenará próximamente en RTVE con Mar Flores, Carlo Costanzia, Isa Pantoja, o María Zurita entre los concursantes-, se suma a las celebraciones navideñas y este martes ha organizado una fiesta muy especial en una conocida sala de la capital para brindar por los éxitos de 2025 y los que están por venir en el año que está a punto de comenzar.

Como no podía ser de otra forma, la cita se ha convertido en un auténtico desfile de rostros conocidos, entre los que se encontraban algunos de los concursantes de la última edición de 'Masterchef Celebrity', como su flamante ganadora Mariló Montero, José Manuel Parada, Rosa López, o Torito, celebrities que han pasado por el talent en años anteriores, como Mario Vaquerizo, Juan José Ballesta, Raquel Meroño, Lorena Castell, o el jurado del programa Pepe Rodríguez con su mujer Mariví, destacando la ausencia de Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Intentando pasar desapercibida, Raquel Sánchez Silva, presentadora de 'Mestros de la Costura', llegaba a la fiesta ocultando su rostro con un sombrero a toda velocidad, y en su interior se reencontraba con sus compañeros Eduardo Navarrete y María Escoté.

Y aunque confiábamos en que la cita serviría para ver de nuevo juntos ante las cámaras a Mar Flores y a Carlo Costanzia, ni la modelo ni su hijo han acudido al brindis navideño, aunque sí lo han hecho otros concursantes de la primera edición de 'Decomasters' como Colate Vallejo-Nágera, Gemeliers, Antonia Dell'Atte, Belén López, Palito Dominguín o La Terremoto de Alcorcón, confesando que están deseando que se estrene el programa en el que lucharán por demostrar cuál es mejor decorador de interiores.

Muy serio, el ex de Paulina Rubio ha reaccionado a las informaciones del programa 'Fiesta' que apuntan a que al enterarse de que la cantante mexicana ha vendido su mansión de Miami por 20 millones de dólares habría dicho que podría reclamar parte porque él también puso dinero en esa casa: "¿Qué yo he dicho eso?" ha preguntado extrañado Colate, confirmando que espera poder celebrar la Navidad con su hijo Nico.

Además de Fiona Ferrer, Patricia Montero, o Kike Sarasola, ha sido sorprendente la presencia en la fiesta de la actriz Karla Sofía Gascón, que ha revelado enigmática que pronto podría participar en alguno de los programas más populares de la productora: "Hay sorpresas con ellos no te puedo decir. Me habéis pillado, de verdad, te lo juro venía ahí con la cabeza agachada como unos toros" ha reconocido entre risas.