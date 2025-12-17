LG avanza hacia la Inteligencia Afectiva en los vehículos con las soluciones Pantalla de Movilidad y Visión Automotriz

LG Electronics ha desarrollado un conjunto de soluciones basadas en su concepto de Inteligencia Afectiva para la movilidad del futuro, que utiliza herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA), como Pantalla de Movilidad o Visión Automotriz, para transformar las zonas del conductor y los acompañantes de un vehículo en un espacio "más intuitivo centrado en las personas".

La compañía mostrará su concepto de Inteligencia Afectiva para los vehículos en el marco de la feria tecnológica CES 2026 de Las Vegas, donde se podrá acceder a un nuevo espacio experiencial inmersivo que materializará múltiples soluciones diseñadas para mejorar los trayectos.

Concretamente, se trata de un sistema que combina tecnología de vanguardia en pantallas, sensores avanzados en el interior del vehículo e IA integrada, basada en el concepto de 'Vehículo Definido por IA'. Así se compone de tres soluciones que maximizan la personalización y la seguridad.

Es el caso de la Solución de Pantalla de Movilidad, que convierte el parabrisas en una interfaz inteligente. Como ha explicado la compañía, esta solución utiliza la IA para presentar información esencial de forma intuitiva a través del parabrisas, que está equipado con una pantalla OLED transparente.

De esta manera, mostrará información relevante en situaciones como al acercarse a un semáforo, detallando el tiempo de espera restante sobre la señal. Igualmente, en modo de conducción autónoma, el sistema podrá analizar el entrono y generar escenas visuales acorde que se mostrarán en el parabrisas, por ejemplo, mostrando un bosque cuando se esté pasando por un túnel monótono.

Otra de las soluciones incluidas en este concepto es la de Visión Automotriz, diseñada para mejorar la seguridad y ofrecer información contextual al conductor y al acompañante mediante IA. En este caso, se basa en un sistema de detección en el habitáculo que monitoriza en tiempo real los movimientos del conductor, la dirección de la mirada, la atención, los gestos y hasta el color de la ropa.

Concretamente, la solución utiliza esta información para comprender y responder en función del estado del ocupante, reforzando la seguridad y facilitando interacciones empáticas y contextuales, con contenido personalizado.

Además, como ha explicado LG, a través del seguimiento ocular y el control por gestos, el sistema amplía la información basándose en los intereses del usuario. Por tanto, si el usuario mira un anuncio de la carretera mientras conduce, el sistema lo analiza y ofrece información relacionada automáticamente en la pantalla, facilitando procesos de compra.

Finalmente, LG también dispone de la Solución de Entretenimiento en el Vehículo, con la que es capaz de proporcionar recomendaciones de contenido personalizadas, así como traducciones en tiempo real, todo ello con comunicación interactiva.

En este caso, la solución ofrece experiencias como que, al reconocer el paisaje exterior, la IA puede mostrar en pantalla fotos vinculadas a recuerdos asociados a dicha ubicación. Asimismo, durante viajes largos, la IA puede hacer recomendaciones de contenido, adaptándose a los gustos individuales.

Estas soluciones han recibido el reconocimiento 'CES 2026 Best of Innovation Award' en la categoría de Entretenimiento en el Vehículo. Como resultado, LG ha subrayado que se trata de la primera vez que la división LG Vehicle Solution ha obtenido el máximo galardón en esta categoría.

"Aceleramos la llegada de estas innovaciones al mercado con el objetivo de ser pioneros en la próxima era de vehículos impulsados por IA" ha afirmado al respecto el presidente de LG Vehicle Solution Company, Eun Seok-hyun.

Con todo ello, las nuevas soluciones y el concepto de Inteligencia Afectiva de LG para los vehículos se podrá ver en el CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas (Estados Unidos).