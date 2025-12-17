La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada

La Vuelta ciclista de 2026 incorporará como etapa final un recorrido urbano en Granada con la meta ubicada en la Alhambra, lo que marca una modificación importante en el cierre histórico de la competencia. Según informó la fuente, la capital granadina se añade a la lista de ciudades que han acogido el desenlace de la prueba, desplazando a Madrid y a Santiago de Compostela, que desde 1986 se alternaban como lugar de consagración del campeón. El trazado de esta edición suma 3.283,7 kilómetros, con inicio el 22 de agosto en el Casino de Mónaco y culminación el 11 de septiembre en la Alhambra, después de 21 días de competencia.

Tal como detalló el medio, la salida oficial desde Montecarlo contó con la presencia del príncipe Alberto II de Mónaco y del director general de la carrera, Javier Guillén, durante un acto presentado en la Salle des Étoiles del Sporting de Mónaco. Durante la ceremonia se confirmó que este será el primer año que Mónaco acoge el inicio de las tres grandes vueltas ciclistas internacionales: el Giro de Italia, el Tour de Francia y ahora la Vuelta a España. El medio también destacó las palabras del príncipe Alberto II, quien sostuvo: “Acoger la salida oficial de la Vuelta 26 en el Principado de Mónaco es un motivo de orgullo y una oportunidad única de mostrar al mundo todas las facetas de nuestro país: excelencia deportiva, compromiso con el medioambiente y apertura internacional. Es un honor ofrecer a La Vuelta, a los ciclistas, los equipos y todos los aficionados un escenario tan prestigioso para comenzar la edición de 2026 de la manera más bonita posible”.

La edición número 81 de la Vuelta propone un trazado internacional, atravesando territorio de cuatro países: Mónaco, Francia, Andorra y España. Según consignó el medio, la ruta sigue el litoral mediterráneo desde las costas de la Costa Azul hasta llegar a Granada. El recorrido incluye 58.000 metros de desnivel positivo, lo que, a juicio de los organizadores, eleva la dificultad del evento a uno de los niveles más altos en su historia. La propuesta contempla siete etapas de montaña, cuatro de media montaña y ocho trayectos llanos u ondulados, además de dos etapas contrarreloj individuales.

La primera contrarreloj cubrirá nueve kilómetros dentro de Mónaco, pasando por zonas emblemáticas para el automovilismo como la curva Loews, el túnel de Louis II y La Piscine, para finalizar en el Boulevard Albert I, que habitualmente recibe el final del Gran Premio de Fórmula 1. La segunda contrarreloj será de 32,5 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, de acuerdo con datos del medio.

Francia acogerá varias etapas, incluyendo la llegada de una de ellas en Manosque, que está dirigida a los velocistas. Font Romeu formará parte del recorrido como final de etapa dentro de los Pirineos catalanes, sumando una jornada de mercado montañosa nunca antes utilizada por la carrera. El paso a Andorra se destaca por una etapa de montaña íntegra en su territorio, que presenta las ascensiones al Port d’Envalira, Beixalis, Coll d’Ordino y el Alto de la Comella. Según explicó Fernando Escartín, director técnico de la carrera y citado por la fuente, estos puertos consolidan la dureza de la competencia, en un trazado que también reincorpora metas históricas como Valdelinares, Aitana, Calar Alto, La Pandera y Peñas Blancas.

Además de un retorno a puertos señalados, la Vuelta 26 incorpora desafíos inéditos. Entre ellos se encuentra un segmento de 3,5 kilómetros de tierra hasta El Bartolo en la etapa con final en Castellón, y la subida al Collado del Alguacil, de más de ocho kilómetros y pendientes de hasta el 20 por ciento, destinada como meta de la penúltima jornada tras haber subido dos veces el Alto de Hazallanas en Sierra Nevada. El director técnico explicó que este tramo determina uno de los desenlaces más exigentes de la montaña andaluza.

La fuente destacó que quince localidades funcionarán por primera vez como punto de salida y siete lo harán como meta dentro del calendario histórico de la Vuelta. Entre las novedades figuran Falset, Vall d'Alba, Puçol, La Vila Joiosa, Alcaraz, Vera, Almuñécar, Palma del Río, Cortegana, Dos Hermanas, El Puerto de Santa María, La Calahorra y Carrefour Granada, y junto a ellas, metas inéditas como Roquetes, Xeraco, Elche de la Sierra y sobresale el Collado del Alguacil.

El tramo final de la carrera consistirá en diez etapas completamente andaluzas, lo que refuerza la presencia de esta comunidad en el cierre de la competición. Estas etapas estarán repartidas entre recorridos llanos y jornadas de perfil accidentado, priorizando la dureza con altas posibilidades para corredores explosivos, según subraya el informe del medio. El cierre en Granada representa una apuesta por la dificultad, ya que prescinde del formato tradicional de paseo y llegada controlada para consagrar al campeón en una subida exigente del circuito urbano, con la Alhambra como escenario de fondo.

Durante la presentación, el director general Javier Guillén destacó el carácter internacional y mediterráneo de la edición, señalando la unión de ciudades de relevancia histórica y múltiples ascensos inéditos antes de llegar a Granada, lo que refuerza la dimensión geográfica y cultural de la carrera, según publicó el medio.

Entre los asistentes al acto de Montecarlo, consignó la fuente, estuvieron figuras emblemáticas del ciclismo internacional. Pedro Delgado fue el presentador, Óscar Pereiro actuó como embajador de la carrera y también se hicieron presentes excampeones como Peter Sagan y Chris Froome. Este último manifestó su intención de participar en la Vuelta de 2026, en caso de formar parte de un equipo a sus cuarenta años.

La Vuelta 2026 prevé entre cuatro y cinco etapas favorables para velocistas a lo largo de sus veintiún días, aunque el diseño del itinerario favorece a los corredores con capacidad explosiva, sobre todo en los tramos decisivos como el cierre en Granada. Desde la organización se interpreta la configuración del recorrido como una apuesta por la exigencia física, la variedad de perfiles y la inclusión de retos no explorados en ediciones anteriores, según recogen las declaraciones reproducidas por la fuente.

Con la edición número 81 de la Vuelta, Granada se consolidará como la octava ciudad en la historia moderna de la carrera que acoge la ceremonia de premiación, uniéndose a Madrid, Bilbao, San Sebastián, Miranda de Ebro, Salamanca, Jerez de la Frontera y Santiago de Compostela. El medio remarcó la singularidad de este cambio, que modifica una de las tradiciones recientes de la competición al trasladar el final de Madrid a la ciudad andaluza.