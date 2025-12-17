La petrolera estatal de Venezuela mantiene sus operaciones pese al bloqueo anunciado por EEUU

PDVSA ha fundamentado en el derecho internacional la continuidad de sus exportaciones de crudo a pesar de las recientes acciones restrictivas de Estados Unidos, presentado estas operaciones como parte de su estrategia para resguardar la soberanía energética de Venezuela y garantizar el flujo económico necesario para el país. De acuerdo con la información recogida por diferentes medios y por agencias a partir de un comunicado de la empresa, la estatal venezolana mantiene operativos sus envíos de hidrocarburos y derivados bajo esquemas calificados como seguros, mientras insiste en el respaldo técnico y la protección de sus buques petroleros.

Según publicó PDVSA, la compañía considera que las restricciones, sabotajes, ataques informáticos y episodios descritos como “piratería internacional” forman parte de una serie de intentos por alterar el funcionamiento de la industria y vulnerar los derechos económicos venezolanos. Entre las principales preocupaciones de la empresa figura el impacto que el bloqueo estadounidense tiene sobre la entrada y salida de buques petroleros en puertos venezolanos. La firma estatal afirma que la protección de sus operaciones marítimas se ha convertido en una prioridad frente a episodios que interpreta como atentados contra su capacidad operativa.

La situación se ha intensificado tras el anuncio más reciente del gobierno de EE. UU., cuyo endurecimiento de sanciones incluye el bloqueo total de embarcaciones que entren o salgan del país sudamericano. Esta medida sigue declaraciones del expresidente Donald Trump, quien, citado por la prensa internacional y reproducido por diferentes medios, acusó a las autoridades venezolanas de apropiarse del crudo y aseguró que, en caso de que el petróleo no fuese devuelto a Estados Unidos, las acciones de presión aumentarían sobre el Ejecutivo venezolano.

Tal como detalló PDVSA en su comunicado, las sanciones internacionales y obstáculos comerciales han afectado la industria petrolera nacional desde hace varios años, lo que la compañía denomina “medidas coercitivas unilaterales”. Según consignó la empresa, las limitaciones derivadas de estas medidas no se restringen a aspectos económicos, sino que incluyen presiones técnicas y operativas, así como intentos de incidir en los mercados de destino del crudo venezolano.

Fracasar en el cumplimiento de contratos internacionales pondría en riesgo los ingresos fundamentales para la economía nacional, según ha reiterado la empresa venezolana. Por tal motivo, PDVSA sostiene que sus exportaciones de crudo y derivados se mantienen, apoyadas en alternativas logísticas y en el aseguramiento de sus operaciones técnicas y comerciales. Reportó la empresa estatal que, para sortear los impedimentos derivados de las sanciones, ha puesto en marcha mecanismos alternativos para la gestión de seguros y para la protección de la navegación de su flota, así como estrategias que permitan la diversificación de rutas de envío y el acceso a mercados tradicionales y emergentes.

PDVSA ha manifestado en sus comunicados oficiales que la voluntad de continuar con la actividad exportadora responde, no solo al compromiso con los clientes y contratos internacionales, sino también a la necesidad de preservar la estabilidad del país ante la presión exterior. La defensa de la industria petrolera es presentada como un elemento clave para el desarrollo nacional, con referencias explícitas a la unión, la dignidad y la paz, valores que la empresa considera fundamentales para respaldar el crecimiento de Venezuela.

El contexto en el que se producen estas declaraciones coincide con una serie de desafíos enfrentados por la industria nacional, incluyendo factores internos y presiones externas que han repercutido en el desempeño de la estatal venezolana. PDVSA indica que, pese a la fragilidad del entorno y la incidencia de estas circunstancias, mantiene la ruta de recuperación, fortalecimiento y defensa “irrestricta” del sector petrolero, según reiteró en su comunicado y según difundieron agencias internacionales.

En la declaración, la empresa estatal subrayó que cada una de las medidas adoptadas se orienta a consolidar la protección de sus operaciones marítimas y la continuidad de los compromisos comerciales, al tiempo que evalúa maneras de mantener el flujo de ingresos aún en un contexto internacional adverso. La estrategia de resistencia a la presión exterior, precisó PDVSA según reprodujeron diversos medios, abarca tanto aspectos técnicos como jurídicos, en una defensa del derecho a comerciar libremente y a resguardar los recursos energéticos del país.

La continuidad de los embarques y la adopción de rutas alternativas constituyen puntos destacados en la respuesta de la estatal venezolana ante el entorno generado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, que, según la petrolera, buscan limitar la capacidad operativa del sector energético venezolano. Las afirmaciones recogidas en el comunicado de PDVSA y que han reportado agencias y medios internacionales reflejan una política de mantener los envíos de hidrocarburos y derivados, en tanto la empresa persiste en afirmar su derecho a la libre comercialización como parte de su respuesta al marco de restricciones impuesto desde Washington.