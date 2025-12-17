Hellotickets aumenta un 25,3% la venta de entradas en España por el tirón de Nueva York y Disneyland Paris

Experiencias familiares y propuestas internacionales han sido clave en la transformación de los hábitos de reserva entre los viajeros de España, según el balance anual difundido por Hellotickets. Tal como reportó la plataforma especializada en reservas de actividades turísticas y de entretenimiento, el ejercicio más reciente cerró con un incremento del 25,3% en ventas respecto al año previo, impulsado especialmente por destinos como Nueva York y París. La empresa señaló que la anticipación y la planificación previa adquieren cada vez mayor protagonismo a la hora de decidir y adquirir entradas para espectáculos, eventos deportivos y visitas culturales.

El medio Hellotickets consignó que las 65.200 entradas vendidas en España durante el periodo evaluado reflejan el llamado “efecto Nueva York”, fenómeno que ha posicionado a la ciudad estadounidense como el principal destino internacional para los turistas españoles. De acuerdo con el informe, cuatro de las diez experiencias más demandadas están relacionadas con actividades en la Gran Manzana. El New York Explorer Pass encabeza la lista de productos más vendidos en la plataforma, seguido por el tour de Contrastes, el cual recorre zonas populares como El Bronx, Queens y Brooklyn. A estos se suman las entradas al observatorio del rascacielos Vanderbilt, clasificado como el cuarto edificio más alto de Nueva York, así como la tarjeta CityPASS, que permite el acceso a diferentes puntos emblemáticos de Manhattan.

Según reportó Hellotickets, la preferencia de los españoles por Nueva York va más allá de las visitas monumentales. El interés por el deporte estadounidense se hace patente con la alta demanda de entradas para partidos de la NBA y la MLB. Los encuentros de los Brooklyn Nets y los New York Knicks se sitúan entre las opciones más solicitadas por el público, del mismo modo que los partidos de béisbol de los New York Yankees. Este patrón sugiere, según el análisis de la empresa, una clara orientación hacia experiencias deportivas de alto perfil durante los viajes internacionales.

El atractivo de Europa no pierde fuerza entre los usuarios en España. Hellotickets detalló que Disneyland París mantiene su lugar como destino prioritario dentro del continente, mientras que el Palacio de Versalles suma adeptos. El informe indicó que, en el panorama nacional, la Alhambra de Granada es el monumento más reservado a través de la plataforma, elegida especialmente por quienes buscan evitar largas esperas. En el ranking europeo, completan los primeros puestos el Duomo de Milán y los cruceros por el Danubio en Budapest.

La demanda de espectáculos deportivos no se limita al baloncesto y el béisbol estadounidenses. En el fútbol americano, Hellotickets subrayó que la NFL y equipos como los Miami Dolphins también llaman la atención. En el deporte local, el Real Madrid CF aparece como el club más solicitado por los españoles que buscan entradas para partidos destacados.

El segmento musical muestra una fuerte inclinación hacia artistas de gran renombre. Según publicó Hellotickets, los conciertos de Rosalía y Bad Bunny lideran la adquisición de entradas, representando los mayores volúmenes de búsquedas y compras realizadas por usuarios en el país durante los últimos meses. Estos datos refuerzan, de acuerdo con el análisis de la plataforma, la tendencia a diversificar el consumo cultural más allá del turismo tradicional.

Jorge Díaz, CEO de Hellotickets, explicó que la distribución de reservas sigue un patrón estable durante todo el año, aunque se registra una concentración notable en primavera y verano. Díaz apuntó que este comportamiento responde a la preferencia de los viajeros por anticipar la compra de entradas, tanto para asegurarse la asistencia a eventos de alta demanda como para minimizar los tiempos de acceso a monumentos y espectáculos. Hellotickets precisó en su balance que la profesionalización en la organización de viajes se ha intensificado, con mayor fuerza en el turismo cultural y de ocio guiado.

La plataforma identificó que la tendencia hacia la reserva anticipada de abonos y visitas guiadas obedece a una estrategia de los consumidores que buscan controlar y planificar sus experiencias al máximo, evitando la improvisación y facilitando el acceso a actividades muy concurridas. Además, según el informe llevado a medios sectoriales, crece la predilección por experiencias temáticas y familiares, visibles especialmente en el eje Nueva York-París y en los recorridos grupales por ciudades icónicas.

El análisis anual presentado por Hellotickets mostró también un perfil de usuario que tiende a sofisticar sus preferencias, apostando por actividades exclusivas y personalizadas, en concordancia con tendencias globales dentro del sector. El informe resaltó que la anticipación permite a los turistas acceder a espectáculos, eventos y monumentos de gran convocatoria, un factor decisivo en mercados de alta demanda.

La Alhambra de Granada, al igual que el Duomo de Milán y las rutas fluviales por el Danubio, permanece entre los monumentos más vendidos, según detalló la compañía. El sistema de entradas anticipadas que ofrece la Alhambra facilita el acceso a quienes desean evitar la formación de filas, sobre todo en periodos de mayor afluencia turística. Estas opciones consolidan el enfoque práctico adoptado por los viajeros españoles, quienes buscan asegurar sus experiencias en el destino con meses de antelación.

En el área de la música, Hellotickets ratificó la alta demanda ligada a conciertos de artistas internacionales de primera línea, donde los eventos de Rosalía y Bad Bunny destacaron por el volumen de tickets adquiridos. El medio subrayó que esta preferencia responde a un perfil de consumidor proclive a invertir en eventos de carácter exclusivo y de alta relevancia cultural.

Según publicó Hellotickets, la concurrencia de elementos como deporte, cultura y música ha dado forma a un nuevo modelo de consumo de ocio y viajes, donde el acceso anticipado y la diversificación de la oferta se presentan como factores determinantes en las decisiones de compra. Las cifras registradas a lo largo del año reflejan una clara tendencia hacia la reserva programada y la búsqueda de vivencias diferenciales en los desplazamientos internacionales y nacionales de los españoles.