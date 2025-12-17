Elisa Mouliaá reaparece ante las cámaras tras la decisión de la Fiscalía

Después de conocer que la Fiscalía ha pedido que se archive la causa contra Íñigo Errejón al entender "insuficientes" los indicios delictivos y las pruebas en su contra presentadas por Elisa Mouliaá, esta ha reaparecido ante las cámaras.

La presentadora de televisión ha asegurado que ha sido "bastante impactante" enterarse de la decisión de la Fiscalía, pero "nada sorprendente". "Por un beso de Rubiales bien que acusó la Fiscalía y por lo mío que son tres delitos de agresión continuada se han echado para atrás", ha señalado.

Elisa ha dejado claro que su denuncia "no es falsa" y que "hice lo que estaba en mi mano". Ahora, ha advertido que "la denuncia va a seguir adelante" porque "el juez me cree y las pruebas están ahí" por lo que le toca "esperar que el juez continúe el procesamiento".

A pesar de esta decisión de la Fiscalía, Elisa ha explicado que "el procedimiento puede seguir adelante con la acusación particular y confío con que todo salga adelante porque hay pruebas de todo".

Por último, la comunicadora ha confesado que no quiere "volver a ver a esta persona" y ha anunciado que "si he llegado hasta aquí, no me voy a echar para atrás"... por lo que espera que el procedimiento siga su curso.