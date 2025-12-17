El ministro del Interior de Francia denuncia el robo de "información confidencial" tras un ciberataque

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez, ha denunciado este miércoles el robo de decenas de carpetas con "información confidencial" y "millones de datos" en un ciberataque perpetrado contra el propio Ministerio, que ha durado varios días.

Nunez ha indicado que la mayoría de los datos extraídos se encontraban en el Historial Criminal y la Lista de Personas en Busca y Captura del Ministerio, carpetas que "habrían sido consultadas" y que "son importantes" para el Gobierno francés.

"Hemos sido objeto de una incursión maliciosa cometida por un grupo de individuos, que han conseguido acceder a nuestros sistemas de información a través de nuestras cuentas de correo electrónico, de las que han sacado las contraseñas", ha aseverado en una entrevista concedida a France Info.

Aunque se desconoce de momento la gravedad del robo de datos, el ministro ha garantizado que "las vidas de los ciudadanos no corren peligro alguno" a raíz de este ciberataque. "No se ha pedido recompensa alguna, pero es un acto grave que puede obstaculizar las investigaciones judiciales", ha zanjado.