El Congreso de EEUU exige al Pentágono compartir los vídeos de ataques contra narcolanchas

El Congreso de Estados Unidos ha dado 'luz verde' este miércoles al presupuesto anual de Defensa, que en una de sus disposiciones exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes de los ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe.

La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) ha sido aprobada este miércoles en el Senado por 77 votos a favor y 20 en contra tras su visto bueno en la Cámara de Representantes la pasada semana. El texto tendrá ahora que ser firmado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En concreto, el paquete legislativo limita el presupuesto en viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado reciban las imágenes sin editar de los supuestos ataques a narcolanchas frente a la costas de Venezuela, especialmente del que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo el 2 de septiembre.

Asimismo, también impide al Pentágono reducir el número total de tropas estadounidenses en Europa por debajo de 76.000 durante más de 45 días hasta que el Pentágono certifique ante el Congreso que dicha reducción beneficia al país y que se haya consultado con la OTAN, según ha recogido Politico.

De igual forma, impide que el jefe del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) --cargo ostentado ahora por Alexus G. Grynkewich-- renuncie a su papel como comandante supremo aliado en Europa, mientras que también autoriza 400 millones de dólares para armar y equipar al Ejército ucraniano.

La NDAA también prohíbe al Gobierno federal suspender la ayuda de Inteligencia a Kiev, imponiendo un preaviso de 48 horas que explique el motivo de dichas restricciones. Otra de las disposiciones deroga las legislaciones aprobadas en 2002 y 1991 para el uso de la fuerza militar durante la guerra de Irak y la guerra del Golfo. El paquete también deroga definitivamente las sanciones a Siria en virtud de la Ley César de Protección Civil de Siria de 2019.

Esto se produce después de que Hegseth asegurara en la víspera que enseñaría a los miembros de la citada comisión un vídeo editado del segundo ataque perpetrado por Washington en aguas del Caribe, pero que no tenía previsto publicarlo completo al ser un documento audiovisual "ultrasecreto".

