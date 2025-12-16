Noel Schajris dará nombre a una beca para jóvenes talentos músicales de los Latin Grammy

Noel Schajris, conocido por su labor en la mentoría de jóvenes músicos, encabezará una nueva beca que cubrirá estudios universitarios completos para aspirantes a músicos en una de las instituciones más reconocidas de la industria. Según informó la agencia EFE, a partir de 2026, la distinción llevará por nombre “Beca Noel Schajris 2026” y permitirá que el seleccionado curse una licenciatura en Berklee College of Music durante el semestre de otoño de ese año, con un apoyo que podría alcanzar hasta 250.000 dólares, incluyendo matrícula, alojamiento y otros servicios universitarios.

La Fundación Cultural Latin Grammy, que anunció la iniciativa este martes, detalló que el objetivo central de la beca es potenciar el desarrollo profesional y creativo de jóvenes talentos latinos, dando continuidad a su misión de invertir en la próxima generación de artistas destacados. De acuerdo con el comunicado consignado por EFE, la distinción se otorgará como parte de los programas de apoyo educativo y busca reconocer no solo la trayectoria de Schajris sino también su rol en la formación de nuevos músicos.

Noel Schajris, ganador del Latin Grammy, expresó su perspectiva ante este reconocimiento refiriéndose a su propia experiencia de vida: “De niño, soñaba con vivir de la música. La vida y el público me han dado una carrera y la oportunidad de expresar mi alma a través de las canciones, y esa enorme bendición se traduce en la oportunidad para que los amantes de la música disfruten de esa increíble experiencia”, recogió EFE en su cobertura. Su comentario subraya el alcance y el impacto que la música ha tenido en su vida y su disposición a contribuir a la formación de futuras generaciones.

En su carrera, Schajris acumula dos Latin Grammy al mejor álbum pop como parte de Sin Bandera, grupo que fundó junto a Leonel García a principios de la década de los 2000 y que obtuvo reconocimiento internacional. Además de su trabajo creativo sobre los escenarios, ha dedicado tiempo a programas educativos, participando desde mentorías hasta iniciativas diseñadas para acercar músicos consolidados a estudiantes. EFE destaca que formó parte del programa Latin Grammy in the Schools, el cual involucra a artistas en sesiones académicas en escuelas secundarias y universidades estadounidenses.

La nueva beca no constituye el primer reconocimiento de este tipo que lanza la Fundación Cultural Latin Grammy. Tal como reportó EFE, existen antecedentes con distinciones que llevan los nombres de artistas como Celia Cruz, Kany García y Manolo Díaz, todos ellos referentes por sus trayectorias musicales y contribuciones profesionales. En este enfoque de homenajear a figuras de la música latina, la Fundación busca, desde hace más de una década, estimular el acceso a formación de calidad para jóvenes artistas.

En el balance de los últimos once años, la Fundación reportó la concesión de 477 becas y una inversión superior a los 12 millones de dólares en apoyos a estudiantes del sector musical latinoamericano. EFE remarcó que estas iniciativas buscan ampliar la presencia y el protagonismo de artistas latinos en escenarios internacionales, brindando herramientas y oportunidades en instituciones académicas de prestigio.

La “Beca Noel Schajris 2026” marca un hito más en el nexo entre músicos reconocidos y la formación universitaria de nuevas generaciones, consolidando la alianza entre la Fundación Cultural Latin Grammy y Berklee College of Music como un canal de impulso para quienes aspiran a una carrera profesional en la música.