La ONU denuncia la "cada vez más insoportable situación" de los civiles en Ucrania por la invasión rusa

Las restricciones a la movilidad, la libertad de expresión y la práctica religiosa en las zonas ocupadas del este de Ucrania, según analizaron expertos de la ONU, han impuesto nuevas dificultades a la vida cotidiana de quienes ya afrontan desplazamiento y disponen de recursos limitados. En este marco, Naciones Unidas ubicó en primer plano el sufrimiento de adultos mayores y personas con discapacidad, al advertir que soportan el mayor peso de la guerra debido a su dificultosa o imposible reubicación, según publicó la ONU en su más reciente informe sobre el impacto humanitario de la ofensiva rusa en Ucrania.

La agencia internacional remarcó que, en los últimos doce meses, cerca de la mitad de las víctimas civiles reportadas superaba los 60 años, lo que refleja la vulnerabilidad de este grupo, particularmente expuesto en zonas cercanas a la línea de frente. La proporción se agudizó tras el ataque aéreo sobre edificios residenciales en Ternópil, en el oeste de Ucrania, donde alrededor de 40 personas murieron y unas 100 resultaron heridas, estableciendo el saldo más elevado de la región desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, según consignó la ONU y reprodujeron varias agencias internacionales.

El informe detalló que el agravamiento de la situación se ha intensificado por la reciente expansión de la ofensiva rusa a áreas previamente alejadas del conflicto, extendiendo los riesgos a más regiones y deteriorando de manera acelerada la seguridad y la vida de la población civil. Según el reporte, el alto número de víctimas civiles cifrado en los últimos meses corresponde en su mayoría a habitantes de zonas bajo control ucraniano y, especialmente, a aquellos localizados cerca de la línea de enfrentamiento. En estas áreas, los ataques diarios y la amenaza constante de combates han incrementado la peligrosidad y, en muchos casos, imposibilitado la llegada oportuna de servicios médicos y de rescate.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que la situación describe "una pesadilla interminable para el pueblo ucraniano". Según relató Türk, citado por la ONU, la intensidad de la guerra ha generado un aumento del 24 por ciento en el número de víctimas civiles entre junio y noviembre, comparado con el mismo periodo del año anterior. Durante este lapso, al menos 60 por ciento de las víctimas residía en proximidad directa a la línea de frente, lo que representa un incremento en los riesgos y dientes obstáculos para la evacuación y el acceso a atención médica.

La expansión en el uso de misiles de largo alcance y drones tanto en zonas urbanas como en cercanías del frente se ha reflejado en el saldo de víctimas y daños a infraestructuras esenciales. De acuerdo con datos ofrecidos por la ONU, drones de corto alcance produjeron unas 300 muertes de civiles en vehículos entre junio y noviembre. Además, bombardeos aéreos y detonaciones de minas han dañado viviendas, hospitales y escuelas, propiciando desplazamientos internos y obstruyendo la asistencia en emergencias sanitarias.

La dificultad para acceder a servicios de rescate y atención primaria se ha incrementado al punto de que ambulancias no logran ingresar en áreas donde la seguridad no está garantizada, según reportó la ONU. Mientras tanto, el desplazamiento forzado continúa en aumento, empujando a miles a abandonar sus hogares bajo condiciones de alta inseguridad. Moscú presentó cifras alternativas, no verificadas por Naciones Unidas, en las que reportó 146 muertos y 1.150 heridos civiles en territorios bajo ocupación rusa durante el mismo periodo. Esta divergencia en los datos agrega una nueva dimensión al debate sobre el impacto humanitario, según detalló el informe de la ONU.

Uno de los aspectos subrayados por Naciones Unidas se relaciona con los ataques a la infraestructura energética, que han dificultado el suministro de electricidad, calefacción, agua potable y transporte público. Las interrupciones cobraron especial gravedad durante el invierno, incrementando los desafíos para familias, adultos mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con el informe, el impacto de los cortes de energía se traduce en una privación cotidiana y agrava las condiciones de vida, convirtiendo cada apagón en una crisis y profundizando la emergencia humanitaria.

El informe precisó que el deterioro se observa en todos los sectores civiles, pero las personas más expuestas siguen siendo quienes no tienen acceso a evacuar las zonas de alto riesgo, ya sea por edad, discapacidad o falta de recursos. El Alto Comisionado Türk sostuvo, según recogió la ONU, que "una vez más los vulnerables —incluidos aquellos a quienes les resulta difícil o imposible mudarse de sus hogares— son los que soportan el peso de la guerra". Las dificultades para desplazarse aumentan el peligro cotidiano e intensifican la crisis, incrementando la dependencia y vulnerabilidad de los grupos afectados.

El reporte de Naciones Unidas también abordó el trato a prisioneros de guerra. El organismo documentó la ejecución extrajudicial de 96 soldados ucranianos, así como de individuos que ya no participaban en acciones armadas, fenómeno que mostró un repunte desde mediados de noviembre. El mismo informe registró cuatro casos en los que fuerzas ucranianas ejecutaron prisioneros rusos, y resaltó pruebas de tortura y malos tratos sistemáticos a prisioneros ucranianos bajo custodia rusa.

En el este de Ucrania, donde fuerzas rusas mantienen el control de determinados territorios, Naciones Unidas informó sobre nuevas restricciones a derechos fundamentales, lo que agrava las circunstancias para residentes afectados por desplazamientos y limitaciones materiales. Las denuncias referidas a la imposibilidad de circular con libertad, restricciones en la expresión de opiniones y prácticas religiosas, se suman al cuadro general de crisis y obstruyen el regreso a una vida estable para la población civil.

Durante su intervención en Ginebra, Volker Türk exhortó a las partes a respetar el Derecho Internacional Humanitario. Planteó a Moscú el llamado a detener la acción militar, garantizar la protección de la población civil y ceñirse a las normas internacionales, y solicitó a Kiev salvaguardar la integridad de los prisioneros y abstenerse de cualquier forma de tortura o trato degradante. "Los autores de todas las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional deben rendir cuentas", sostuvo el Alto Comisionado, conforme a las expresiones reproducidas por la ONU.

La evaluación de Naciones Unidas enfatizó que la continuidad de la confrontación, unida a la destrucción de infraestructuras y los desplazamientos masivos, mantiene la crisis humanitaria en niveles críticos. El reporte confirmó que la extensión y recrudecimiento de los ataques han limitado el acceso de la ayuda internacional, obstaculizando los esfuerzos destinados a socorrer a los millones de ucranianos afectados desde el inicio del conflicto, dificultando el trabajo en terreno y manteniendo en vilo a la población más vulnerable ante la persistencia del conflicto armado.