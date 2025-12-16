Agencias

Gilberto Santa Rosa celebra la Navidad a golpe de salsa en Roig Arena

Gilberto Santa Rosa, popularmente conocido como "el Caballero de la Salsa", ha adelantado la celebración de la Navidad en el Roig Arena. El puertorriqueño ha arrancado su gira navideña por España en el recinto valenciano, donde ha interpretado su repertorio navideño, con canciones inspiradas en las tradiciones festivas de Puerto Rico. Los ritmos alegres de salsa y bolero han estado muy presentes en temas como 'Me gustan las Navidades', 'Un montón de estrellas', 'Almas gemelas' o 'Amarga Navidad'.

El concierto se ha convertido en toda una celebración de los días festivos y un canto a los encuentros familiares que acogen. Sin embargo, en el recital no podían faltar los grandes temas que han marcado la carrera de Gilberto Santa Rosa y que lo han consolidado como una de las voces latinas más emblemáticas de la salsa y el bolero, ha informado la organización en un comunicado.

Así, el intérprete ha entonado temas como 'Conteo regresivo', en el que usa la metáfora de la cuenta atrás para narrar el fin de una relación, o la salsa romántica 'Conciencia'.

Algo más de dos horas después de su inicio, el Gilberto Santa Rosa ha despedido con el tema 'Desenfunda' una noche inolvidable, marcada por la elegancia, el ritmo y la maestría del Caballero de la Salsa.

