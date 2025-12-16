Feijóo retoma este martes su agenda electoral con actos en Zahínos y Jerez de los Caballeros (Badajoz)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, retomará este martes su agenda electoral en Extremadura con actos en las localidades pacenses de Zahínos y de Jerez de los Caballeros para apoyar a la presidenta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, ante las elecciones del 21 de diciembre.

Feijóo, que ya estuvo el viernes y sábado en Extremadura, considera que las elecciones en esta autonomía son "importantes" para toda España porque "pueden ser el inicio del fin del sanchismo" y mandar "un mensaje de cambio" y "de esperanza al conjunto de los españoles".

El jefe de la oposición viaja de nuevo a Extremadura este 16 de diciembre, donde visitará la empresa Carbones y Leñas Los Torres, en la localidad pacense de Zahínos. Allí intervendrá ante los medios a partir de las 12.30 horas.

En esta visita el líder del PP estará acompañado por el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, y el alcalde de la localidad, Gregorio Gallego. Posteriormente, a partir de las 15.00 horas, intervendrá en un mitin en Jerez de los Caballeros (Badajoz).

En las extremeñas del 28 de mayo de 2023, el PSOE fue el ganador de los comicios con 242.659 votos (39,9%) y 28 escaños, seguido muy de cerca por el PP, que logró también 28 diputados (38,84%) pero seis mil votos menos. Entonces, Vox logró cinco escaños pero ahora ese partido pretende aumentar su representación y, de hecho, su líder, Santiago Abascal, está manteniendo una intensa agenda en esta autonomía.

LOS ACTOS DE FEIJÓO EN EXTREMADURA DESDE EL 4 DE DICIEMBRE

El presidente del Partido Popular viajó a Extremadura el pasado jueves 4 de diciembre coincidiendo con el arranque de la campaña. Allí participó en un acto electoral en Don Benito (Badajoz) con Guardiola.

Después, visitó Villanueva de la Serena (Badajoz) y asistió a un partido de fútbol en Almendralejo de la Copa del Rey entre el CD Extremadura y el Sevilla, localidad en la que también participó en la pegada de carteles esa misma noche.

Al día siguiente estuvo en Mérida para apoyar al sector primario, se dirigió posteriormente, en Cáceres, al Casar de Cáceres e intervino en un acto electoral en Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes.

EN EL AIRE SI IRÁ AL CIERRE DE CAMPAÑA

A la semana siguiente, y después de tres días de actividad en el Congreso, Feijóo retomó el viernes 12 de diciembre su agenda de campaña con una visita a Talarrubias (Badajoz) y después una comida mitin en la localidad pacense de Puebla de Alcocer. Además, el sábado participó en un mitin central de campaña del PP en Navalmoral de la Mata (Cáceres) junto a Guardiola.

Feijóo participará el jueves en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas, previa al Consejo Europeo, y por el momento no está previsto que acuda al mitin de cierre de campaña del PP junto a Guardiola, aunque fuentes de su equipo tampoco descartan que finalmente sí pueda acudir.