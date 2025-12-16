Agencias

El FMI celebra la modificación de las bandas de flotación cambiaria de Argentina y su vuelta al mercado

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha celebrado la modificación de las bandas de flotación cambiaria anunciadas el pasado lunes por el Banco Central de Argentina para fortalecer la estabilidad de precios del país y su vuelta a los mercados internacionales.

"Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento", escribió la portavoz del organismo, Julie Kozack, en su cuenta de 'X'.

Kozack también ha confirmado que el FMI está "colaborando estrechamente" con las autoridades en la implementación de estas medidas.

El ajuste de las bandas de flotación cambiarias en base a la inflación a partir del 1 de enero de 2026, así como la puesta en marcha de un nuevo programa de reservas internacionales, son medidas que han sido consensuadas entre el FMI y el Banco Central de Argentina, según explicó el presidente de la autoridad monetaria argentina, Santiago Bausili, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes.

En concreto, y aunque es el Gobierno quien define el programa, el presidente del banco central ha explicado que los últimos cambios del sistema cambiaria se han dado en "coordinación" junto al FMI, con quien comparten "una visión respecto del avance de distintas etapas".

Bausili ha aprovechado para aclarar que la idea del banco central es comprar dólares en el mercado "sin afectar el volumen y la estabilidad del mercado de cambios". Para el organismo, las medidas anunciadas constituyen "un aporte" para reducir la incertidumbre en los próximos meses.

