Bolaños, sobre el 'caso Salazar': "Podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha replicado este martes desde el Senado a las críticas del PP tras darse a conocer denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa y exmilitante del PSOE Francisco Salazar, proclamando que los socialistas pueden equivocarse "con las personas", pero no se equivocan "en los valores".

"Las mujeres de este país saben que el feminismo y la igualdad siempre ha venido de la mano de los gobiernos del PSOE, mientras el PP estaba en contra", ha añadido Bolaños en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Ante esto, la bancada del PP en el Senado ha lanzado gritos de "dimisión" al unísono, lo que ha provocado que el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, les pidiera que guardaran el orden de la institución.

En cualquier caso, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado a Bolaños de "fingir amnesia" con Francisco Salazar, añadiendo que el exasesor de Moncloa "era de máxima confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"¿De verdad cree que nadie vio nada? ¿Nadie oyó nada en Moncloa y en Ferraz?", ha preguntado Alicia García a Bolaños.

CRUCE DE REPROCHES

La pregunta en la sesión de control ha estado copada por un cruce de reproches entre ambos dirigentes. Y es que Alicia García ha reprochado a Bolaños que Sánchez y más de diez ministros se hayan ausentado de la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Ante esta situación, Bolaños ha reprochado a Alicia García su "intervención espídica, grotesca y absolutamente esperpéntica". "El presidente y siete ministros están en una reunión de la Fundación Carolina que ha sido convocada por el Rey. Es decir, perdónenme que se lo diga, han demostrado ustedes un nivel de ignorancia insuperable", ha añadido.

Por su parte, la portavoz del PP ha preguntado a Bolaños si cree que el rescate de Plus Ultra fue legal: "Y díganos también si pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero, porque podrán borrar pruebas, pero no podrán borrar la verdad, porque la UCO, la UDEF, la Justicia, la Fiscalía Anticorrupción estrechan el cerco".

