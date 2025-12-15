Agencias

Sheinbaum felicita a Kast y confía en que ambos trabajarán por el bien de los dos países

Ciudad de México, 14 dic (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al pueblo chileno por una jornada electoral "pacífica y democrática", así como al candidato triunfador de la segunda vuelta presidencial, el ultraderechista José Antonio Kast, con quien auguró una buena relación como presidente del país suramericano.

"Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región", señaló Sheinbaum, en un breve mensaje en redes.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de Jara, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE

