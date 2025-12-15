Agencias

Mueren catorce presos este fin de semana en una de las mayores cárceles de Ecuador, en plena crisis sanitaria

Al menos catorce presos han muerto este fin de semana en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en la ciudad de Guayaquil y una de las cárceles más conflictivas de Ecuador, por causas aún sin esclarecer, aunque han tenido lugar en plena crisis de sanitaria por brotes de tuberculosis y casos de desnutrición.

Las autoridades penitenciarias han confirmado estas muertes, que se suman a las 20 que se registraron durante la primera semana de diciembre por las condiciones que se viven dentro del penal. Este domingo, las fuerzas de seguridad han levantado ocho cadáveres, más los seis del sábado, apuntan medios ecuatorianos.

La Penitenciaría del Litoral es una de las cárceles más sobresaturadas del ya de por sí precario sistema penitenciario de Ecuador. Alrededor de 7.000 personas malviven entre sus muros, repartidos en doce pabellones controlados desde 2021 por grupos criminales tales como Los Choneros, Los Lobos, o Lating Kings.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador ya informó de que en lo que va de año al menos 590 personas han muerto dentro de la cárcel por problemas de salud y alimentación. "Sus cuerpos fueron encontrados en estados deplorables", denunció en un informe presentado en noviembre.

El CDH advirtió de que la ya de por sí mala situación de los presos ha empeorado desde que el presidente Daniel Noboa decretó el estado de conflicto armado interno para contener la violencia de las, acusando al Gobierno de "permitir la degradación" de manera deliberada de los centros penitenciarios.

El control de las cárceles por parte de estos grupos fue uno de los motivos de Noboa para decretar en enero de 2024 el estado de conflicto interno --aún vigente--, después de que se gestara en una de ellas el asalto de un comando armado a un canal de televisión, colofón a una escalada de violencia sin precedentes.

