Laura Pilar Delgado y Elena López de la Oliva ganan el primer premio y el accésit de la XI Bienal 'Ciudad de Cáceres'

La undécima edición de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 'Ciudad de Cáceres' adquirió este año una dimensión educativa al incluir un taller infantil y juvenil, denominado 'Laboratorio de habitantes fantásticos', diseñado e impartido por el estudio de arte La Sindicalista y orientado a fomentar la creación artística entre niños y jóvenes. En este escenario, la noticia principal recae en la inauguración de la muestra y el reconocimiento a las artistas Laura Pilar Delgado y Elena López de la Oliva, quienes han sido distinguidas con el primer premio y el accésit, respectivamente, por sus obras ‘Lines’ y ‘Reconstrucción’.

Según informó el Ayuntamiento de Cáceres a través de una nota de prensa, la exposición se instaló desde la tarde del lunes en el Palacio de la Isla y permanecerá abierta al público hasta el 30 de enero de 2026. El evento inaugural contó con la presencia del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien destacó la consolidación de la bienal como una de las convocatorias culturales más reconocidas y estables de la ciudad. El medio detalló que la cita ha reunido cerca de 300 obras procedentes de diversos países, tales como España, Francia, Uruguay, México, Holanda, Perú, Argentina y Rusia, poniendo de manifiesto tanto la proyección internacional como la diversidad artística de la muestra.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el Ayuntamiento, el regidor municipal subrayó que la Bienal se ha convertido en un ejemplo de la capacidad de la obra gráfica para reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos del contexto actual. Rafael Mateos expresó su reconocimiento al personal de la Concejalía de Cultura y a los comisarios de la exposición, María Jesús Ávila, Rosa Perales y Julio Vázquez, y valoró el criterio profesional que aplicaron para la selección de las obras expuestas.

Durante su intervención, el alcalde felicitó tanto a Laura Pilar Delgado como a Elena López de la Oliva por sus logros en esta edición y reconoció el alto nivel artístico que caracteriza a la Bienal. Según consignó el Ayuntamiento de Cáceres, la muestra sirve de espacio para la creatividad y el talento, con especial énfasis en la proyección internacional que aporta la participación de artistas de diferentes continentes.

El enfoque educativo incorporado este año, representado por el taller 'Laboratorio de habitantes fantásticos', responde a la intención de acercar la producción artística a los más jóvenes. Según la información proporcionada por el Ayuntamiento, esta actividad se desarrollará los días 23, 26 y 30 de diciembre, y busca despertar el interés y la capacidad creativa entre las nuevas generaciones.

La celebración de la Bienal se inscribe dentro del marco de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031. Sobre este proceso, Rafael Mateos informó que la ciudad ya prepara la entrega del 'Bid book', el documento esencial para formalizar la candidatura, que será presentado ante el Ministerio en los próximos días. Mateos sostuvo que este tipo de eventos culturales refuerzan la posición de Cáceres como aspirante, dado que reflejan el valor que la cultura tiene en la vida de la ciudad y el apoyo del sector cultural local a la propuesta.

El alcalde se refirió también al compromiso del conjunto de la sociedad cacereña con la candidatura, agradeciendo a fundaciones, asociaciones, instituciones y profesionales por su implicación en las actividades culturales y en la defensa del proyecto de Capitalidad Europea. Según recalcó Mateos, la colaboración entre iniciativas públicas y privadas facilita el impulso de una visión cultural que integra diversos proyectos y consolida la imagen de Cáceres en el ámbito internacional.

El medio recordó además que la convocatoria ha contado con una alta participación en esta edición, ya que se han recibido 290 propuestas que reflejan la variedad y la calidad de la obra gráfica contemporánea. Las autoridades municipales consideran que este dinamismo refuerza la relevancia cultural de la bienal y contribuye a la proyección de Cáceres como referente artístico en el ámbito iberoamericano y europeo.