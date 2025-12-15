Agencias

La brasileña Weg fortalece su presencia internacional con la adquisición de la india Sanelec

Guardar

La brasileña Weg ha firmado un acuerdo vinculante para adquirir la empresa india Sanelec Excitation Systems, un fabricante de reguladores de voltaje, según ha informado la compañía en un comunicado.

La firma no ha desvelado el importe de la operación, que está sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Weg ha optado por esta integración con el objetivo de fortalecer la presencia internacional de su filial Reivax, mejorar el soporte de su cartera de clientes y ampliar su alcance en los mercados globales de soluciones de control para generación de energía.

La firma ha sido durante los últimos años el socio exclusivo de Reivax en el mercado indio, por lo que esta adquisición supone "una evolución natural de una colaboración ya consolidada".

Fundada en 1998, Sanelec acumula más de dos décadas de experiencia en el diseño y la fabricación de reguladores automáticos de voltaje para generadores, motores síncronos y sistemas para generación de energía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Director de RAE niega irregularidades en elección de Panamá para acoger Congreso de Lengua

Infobae

Muere el actor Peter Greene, intérprete de Pulp Fiction, a los 60 años

Infobae

La UE amplía el marco de sanciones a Bielorrusia para castigar las acciones híbridas

Infobae

Autoridades portuguesas y españolas buscan a tres pescadores indonesios tras naufragio

Infobae

Aragón refuerza la promoción de su oferta turística 'premium' en América del Sur y el Caribe

Aragón refuerza la promoción de